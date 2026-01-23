ENTENDA

Motivo inusitado impediu Wagner Moura de comemorar indicação ao Oscar

Ator estava dentro de um avião, com internet instável e passageiros dormindo, quando a Academia anunciou as indicações do filme O Agente Secreto

Fernanda Varela

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:05

Wagner Moura é dos nomes mais comentados para o Oscar Crédito: Divulgação | Vitrine Filmes

A indicação de Wagner Moura ao Oscar 2026 veio acompanhada de um contratempo curioso. O ator não conseguiu comemorar o momento como gostaria porque estava dentro de um avião no instante em que a Academia de Hollywood divulgou a lista oficial de indicados.

Além da indicação de Wagner Moura na categoria Melhor Ator, o longa O Agente Secreto também foi lembrado em outras três categorias, Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco, ampliando a repercussão da produção brasileira na premiação.

O detalhe inusitado foi revelado pelo preparador de elenco Leonardo Lacca, que contou que o ator estava em voo, cercado por passageiros dormindo e enfrentando conexão precária com a internet. “Waguinho mais uma vez ficou sabendo de uma notícia boa por mim. O ‘caba’ estava no avião, com internet ruim e gente dormindo do lado”, relatou, ao compartilhar um print de uma conversa por vídeo com o ator.

Ainda segundo Lacca, essa não foi a primeira vez que Wagner Moura recebeu grandes notícias em situações pouco favoráveis para comemoração. Ele relembrou que, durante o Festival de Cannes, o ator também estava cercado por pessoas desconhecidas quando soube de um reconhecimento importante. “Em Cannes, ele estava com uma equipe de desconhecidos. Ainda bem que ele já pousou, está indo para casa abraçar os seus e comemorar sua indicação”, afirmou.

Wagner Moura reagiu com bom humor ao episódio e comentou a recorrência das situações improváveis. “Léo, você sempre o arauto das notícias incríveis quando estou em situação de não poder comemorar e abraçar ninguém”, disse o ator na conversa.