Wagner Moura é anunciado no elenco da nova série de Star Wars; saiba detalhes

Ator baiano foi confirmado em Maul: Lorde das Sombras, que estreia em abril

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 14:36

Wagner Moura em 'O Agente Secreto' Crédito: Divulgação

Pouco depois de se tornar o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator por seu trabalho em O Agente Secreto, Wagner Moura foi confirmado em uma nova produção. O baiano entrou para o universo de Star Wars, uma das franquias mais icônicas da cultura pop. O artista foi nunciado no elenco da nova série animada Maul: Lorde das Sombras.

A produção é uma das grandes apostas de Star Wars para o Disney+. A série, que contará com um alto investimento, é desenvolvida pelos mesmos criadores de A Guerra dos Clones e tem estreia marcada para o dia 6 de abril na plataforma de streaming.

Na produção, o ator dará voz ao Capitão Brander Lawson, um detetive obstinado que investiga operações criminosas no planeta Janix. Descrito como um policial experiente e durão, o personagem acaba cruzando o caminho de Darth Maul, um dos vilões mais icônicos da saga.

A trama acompanha Maul (Sam Witwer, Supergirl) em sua tentativa de reconstruir um sindicato do crime em um território ainda não dominado pelo Império. Lawson não estará sozinho nessa missão e contará com a ajuda de um parceiro droide chamado Two-Boots (Richard Ayoade, O Esquema Fenício), formando uma dupla que promete trazer uma dinâmica clássica de investigação à narrativa.