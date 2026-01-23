Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Alberto Cowboy detona Boninho e diz que ex-diretor era mal-educado

Veterano do reality relembra bastidores do BBB 7, afirma que acordava com sustos diários e compara postura do antigo comando com a atual direção do programa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13:41

Alberto Cowboy é do signo de Áries
Alberto Cowboy é do signo de Áries Crédito: Manoella Mello/TV Globo

O nome de Boninho voltou a circular entre os participantes do Big Brother Brasil 26 na madrugada desta sexta-feira, após declarações feitas por Alberto Cowboy. Em conversa com Edilson Capetinha e Matheus, o ex-BBB afirmou que o antigo diretor do programa tinha uma postura ríspida e atitudes que irritavam os confinados.

Alberto, que integrou o elenco do BBB 7, comparou a edição atual com a experiência que viveu no passado e disse perceber uma mudança clara no tom da produção. Segundo ele, o clima na casa hoje é mais tranquilo. “Essa edição tá muito educada. Na minha, aqui era tipo casa de louco. O cara aumentava o volume no máximo, apertava o play. Não é o que tá acontecendo”, contou.

O ex-brother relembrou a forma como os participantes eram acordados durante sua edição e afirmou que os sustos eram constantes. “Você escutava até a microfonia que fazia e você acordava assim. E aqui não. Aqui vai ‘turururu’, aí você vai vendo que vai tocar a música. Era susto todo dia pra acordar aqui, mano. Todo dia”, disse.

Alberto Cowboy (BBB 7 e 26)

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy, do 'BBB 26', com a mulhe, Priscilla por Reprodução | Instagram
Alberto Cowboy colocou brothers na mira para o paredão por Reprodução | TV Globo
Alberto Cowboy é o primeiro líder do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Alberto Cowboy por Globoplay/Reprodução
BBB 26 - Alberto Cowboy (Paredão) por Divulgação
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
A medalha de prata vai para Felipe Cobra, do BBB7. Em disputa contra Alberto Cowboy, ele teve a maior rejeição daquela edição do programa. O brother foi derrotado com 93% dos votos do público por Foto: TV Globo/Divulgação
Derrotado por Analy no paredão com 85% da rejeição popular, Alberto Cowboy não foi bem visto pelo público por se tornar inimigo de Diego Alemão, o vencedor do BBB7 por Foto: TV Globo/Divulgação
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

De acordo com Alberto, a maneira como as chamadas eram feitas influenciava diretamente o humor dos confinados. Ele afirmou que não havia cordialidade por parte da direção naquela época. “E essa educação dele falar: ‘Todos para a sala’. Não tinha isso não. Era bruto o negócio. Qualquer chamada de atenção que ele dava era esporro, muito mal educado. Você já acorda com raiva. Já muda o seu humor por causa disso”, relatou.

Boninho deixou a TV Globo no fim de 2024, após mais de quatro décadas na emissora. Com a saída do diretor, o comando do BBB passou para Rodrigo Dourado, mudança que, segundo Alberto, refletiu diretamente no clima dentro da casa.

Leia mais

Imagem - Onda de mortes tem assustado fisiculturistas; veja os riscos da busca pelo corpo perfeito

Onda de mortes tem assustado fisiculturistas; veja os riscos da busca pelo corpo perfeito

Imagem - BBB 26: saiba quais itens são proibidos e não podem entrar na casa; lista surpreende

BBB 26: saiba quais itens são proibidos e não podem entrar na casa; lista surpreende

Imagem - Patamares ganhará nova creche exclusiva para cães pequenos

Patamares ganhará nova creche exclusiva para cães pequenos

Ao anunciar sua despedida da Globo, Boninho destacou a trajetória construída no canal, onde esteve à frente de programas como No Limite, Estrela da Casa e o próprio Big Brother Brasil. Após o encerramento do contrato, ele seguiu atuando no universo dos realities. Em 2025, dirigiu uma temporada do The Voice Brasil no SBT e, em 2026, estreia o programa A Casa do Patrão, na Record.

As falas de Alberto Cowboy repercutiram nas redes sociais e reacenderam discussões sobre os bastidores das primeiras edições do BBB e as transformações do reality ao longo dos anos.

Tags:

bbb 26 Alberto Cowboy

Mais recentes

Imagem - Wagner Moura é anunciado no elenco da nova série de Star Wars; saiba detalhes

Wagner Moura é anunciado no elenco da nova série de Star Wars; saiba detalhes
Imagem - Universo envia alívio e vitalidade hoje (23 de janeiro): veja quais signos precisam extravasar para evitar o estresse

Universo envia alívio e vitalidade hoje (23 de janeiro): veja quais signos precisam extravasar para evitar o estresse
Imagem - Patamares ganhará nova creche exclusiva para cães pequenos

Patamares ganhará nova creche exclusiva para cães pequenos

MAIS LIDAS

Imagem - Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos
01

Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos

Imagem - Inscrições abertas: Educação da Bahia abre seleção com quase 3 mil vagas
02

Inscrições abertas: Educação da Bahia abre seleção com quase 3 mil vagas

Imagem - ‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport
03

‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport

Imagem - Chega de esperar: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões corajosas nesta sexta (23 de janeiro)
04

Chega de esperar: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões corajosas nesta sexta (23 de janeiro)