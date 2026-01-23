NÃO GOSTAVA

BBB 26: Alberto Cowboy detona Boninho e diz que ex-diretor era mal-educado

Veterano do reality relembra bastidores do BBB 7, afirma que acordava com sustos diários e compara postura do antigo comando com a atual direção do programa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13:41

O nome de Boninho voltou a circular entre os participantes do Big Brother Brasil 26 na madrugada desta sexta-feira, após declarações feitas por Alberto Cowboy. Em conversa com Edilson Capetinha e Matheus, o ex-BBB afirmou que o antigo diretor do programa tinha uma postura ríspida e atitudes que irritavam os confinados.

Alberto, que integrou o elenco do BBB 7, comparou a edição atual com a experiência que viveu no passado e disse perceber uma mudança clara no tom da produção. Segundo ele, o clima na casa hoje é mais tranquilo. “Essa edição tá muito educada. Na minha, aqui era tipo casa de louco. O cara aumentava o volume no máximo, apertava o play. Não é o que tá acontecendo”, contou.

O ex-brother relembrou a forma como os participantes eram acordados durante sua edição e afirmou que os sustos eram constantes. “Você escutava até a microfonia que fazia e você acordava assim. E aqui não. Aqui vai ‘turururu’, aí você vai vendo que vai tocar a música. Era susto todo dia pra acordar aqui, mano. Todo dia”, disse.

De acordo com Alberto, a maneira como as chamadas eram feitas influenciava diretamente o humor dos confinados. Ele afirmou que não havia cordialidade por parte da direção naquela época. “E essa educação dele falar: ‘Todos para a sala’. Não tinha isso não. Era bruto o negócio. Qualquer chamada de atenção que ele dava era esporro, muito mal educado. Você já acorda com raiva. Já muda o seu humor por causa disso”, relatou.

Boninho deixou a TV Globo no fim de 2024, após mais de quatro décadas na emissora. Com a saída do diretor, o comando do BBB passou para Rodrigo Dourado, mudança que, segundo Alberto, refletiu diretamente no clima dentro da casa.

Ao anunciar sua despedida da Globo, Boninho destacou a trajetória construída no canal, onde esteve à frente de programas como No Limite, Estrela da Casa e o próprio Big Brother Brasil. Após o encerramento do contrato, ele seguiu atuando no universo dos realities. Em 2025, dirigiu uma temporada do The Voice Brasil no SBT e, em 2026, estreia o programa A Casa do Patrão, na Record.