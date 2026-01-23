Acesse sua conta
Esposa de Pedro Bial, Maria Prata relata assalto com a filha caçula: 'O pior do Brasil nos atropelou'; VEJA o vídeo do momento

Jornalista desabafou sobre o episódio sofrido ao lado de Dora, de 5 anos

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13:18

Maria Prata, esposa do jornalista Pedro Bial, usou as redes sociais nesta sexta-feira (23) para relatar um assalto que sofreu ao lado da filha caçula, Dora, em São Paulo. A jornalista contou que as duas foram abordadas por um homem armado enquanto caminhavam por uma rua residencial no bairro da Lapa, na zona oeste da capital.

No desabafo, Maria explicou que não estava usando o celular e nem estava em uma situação de risco aparente. "Hoje foi comigo. Essa imagem sem som que vemos repetidamente no feed: uma câmera de segurança, um motoqueiro de capacete e mochila de entregas, uma arma, alguém sendo assaltado na rua", escreveu.

"Agora esse alguém era eu. Com minha caçula colada em mim. E com som, que não sai da minha cabeça. Não estava com celular na mão. Não estava 'dando bobeira' num 'lugar perigoso'. Estacionei o carro em uma rua residencial (fofa, de casinhas geminadas, na Lapa) e estava andando 20 m até a casa para onde íamos", continuou.

Maria também narrou o diálogo com o assaltante e a reação da filha durante a abordagem. "Não se mexe, entrega tudo, cadê o iPhone?", disse o homem. "Tá na bolsa. Eu estou com uma criança, fica calmo, pode levar tudo", respondeu ela. "Mamãe, por que você tá tirando sua aliança?", questionou Dora. "Qual a senha do iPhone? A senha do iPhone!", falou o bandido, sem paciência. 

"Eu dizia a senha, mas, nervoso, ele errava as teclas. 'Repete! A senha!!'. 'Eu abro o celular pra você!'. 'A senha!! Você é polícia?!'. Ele passou a mão na minha cintura pra ver se eu tava armada. Repeti a senha. Finalmente abriu. Ele revirou a bolsa, pegou meus cartões e saiu", escreveu.

A ação foi registrada por câmeras de segurança da casa para onde mãe e filha se dirigiam. Segundo Maria, Dora, confusa, perguntou o que havia se passado. "Dora não viu a arma, não entendeu o que tava acontecendo por um motivo óbvio: ela sequer sabe que isso acontece. Entramos na casa, fomos acolhidas por muitos amigos. Entreguei Dora pro Pedro, que estava lá e desabei longe dela. Só ali, pelas conversas, caras e perguntas, ela sentiu o baque. Chorou, ficou com medo, 'quero ir pra casa, mamãe'. Chegou polícia, depoimento. Horas de telefonemas cancelando tudo".

"Dora passou o dia falando sobre isso, processando, perguntando, querendo entender o que foi aquilo, quem era aquele cara, por que ele queria o telefone, a senha, a aliança, por que isso acontece. São 4h da manhã, não consigo dormir. Minha cabeça é um replay sem fim de áudios e imagens de uma situação que ninguém deveria passar na vida. Nem eu, nem a Dora, nem aquele cara", contou.

Ao final do relato, a jornalista agradeceu o acolhimento que recebeu após o ocorrido e destacou o impacto emocional da situação. "Estamos bem, têm coisas muito piores, o pesadelo poderia ser outro. Mas a vida é mesmo um sopro. Um movimento errado e o desfecho poderia ser outro, como já foi com tanta gente. Passamos as férias dedicados a mostrar para nossas filhas o Brasil mais sensacional que há. Hoje, o pior do Brasil nos atropelou", falou, finalizando: "A todos os amigos que nos receberam, obrigada. Em frente. Estamos vivas".

Crime Pedro Bial Assalto Roubo Maria Prata

