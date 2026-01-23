DE VOLTA

Xanddy Harmonia surge pela 1ª vez após alta médica: '100% recuperado'; VÍDEO

Cantor usou as redes sociais para tranquilizar fãs e confirmou sequência de shows após internação em Salvador

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 12:47

Xanddy Harmonia Crédito: Reprodução

Xanddy Harmonia fez sua primeira aparição nas redes socias após receber alta hospitalar. O cantor passou três dias internado em Salvador por conta de uma gastroenterite de origem infecciosa, e voltou para casa na última quinta-feira (22). Nesta sexta (23), ele gravou um vídeo celebrando a recuperação, e atualizou os fãs sobre o estado de saúde.

"Graças a Deus, o papai aqui está 100% recuperado. Graças a Deus, graças aos profissionais e médicos que estavam comigo esses dias. Todo checado, todo zerado, e feliz da vida com tanta mensagem de amor e carinho que vocês emanaram e mandaram para mim. Me senti muito amado esses dias. Muito obrigado pelo apoio, pela força. Isso é muito importante", falou Xanddy.

Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy, na Concha 1 de 39

O artista também aproveitou para confirmar que já irá retomar a agenda de compromissos. "A partir de hoje, a gente já se alegra, né turma?! Quero me alegrar com vocês e vocês se alegram comigo. Hoje tem show em Itabuna, amanhã tem show em Caitité, domingo tem show em São Luís do Maranhão e segunda-feira tem meu Santo Amaro. Gente, a partir de hoje, papai está na área, no comando", completou.