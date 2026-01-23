Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Xanddy Harmonia recebe alta médica após três dias internado e confirma retorno aos palcos

Cantor foi hospitalizado na segunda-feira (19), após passar mal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:52

Xanddy Harmonia grava vídeo em hospital e fala sobre estado de saúde: 'Alerta para a gente se cuidar'
Xanddy Harmonia gravou vídeo em hospital Crédito: Reprodução/Redes sociais

O cantor Xanddy Harmonia recebeu alta hospitalar no fim da tarde de quinta-feira (22), três dias após passar mal e ser internado em Salvador por causa de uma gastroenterite de origem infecciosa.

A equipe do artista confirmou que ele está liberado para retomar a agenda de compromissos e vai se apresentar na noite desta sexta-feira (23) no carnaval antecipado de Itabuna.

Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy, na Concha

Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
1 de 39
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia

O cantor havia sido internado na última segunda-feira (19). No dia seguinte, Xanddy usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e afirmou que o episódio não passou de um "susto". Ele também reforçou a importância dos cuidados com a saúde.

"Ontem rolou um susto. Eu ainda tô aqui sendo muito bem tratado pela equipe do [Hospital] Aliança. Agradecer a todos eles e dizer que tá tudo certo. Graças a Deus, que a gente pode cuidar da gente, tem a oportunidade de se cuidar. Essas coisas quando acontecem são um alerta para a gente se cuidar", disse.

Durante o período de internação, o cantor esteve acompanhado da esposa, a dançarina Carla Perez, e da filha, Camilly Victoria. Por conta do problema de saúde, o show que ele faria no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira, precisou ser cancelado. A apresentação acabou ficando sob responsabilidade de Belo, a quem Xanddy fez questão de agradecer publicamente.

"Quero agradecer a todos que estavam na ‘Melhor Segunda’, agradecer ao Belo, a todos que estavam e permaneceram em uma noite linda e maravilhosa no Rio de Janeiro. [Quero] Dizer a vocês que logo vamos marcar nossa segunda no Rio para a gente carimbar também", prometeu.

O artista reforçou ainda que os próximos compromissos seguem confirmados e que está pronto para reencontrar o público. A agenda do cantor prevê apresentações entre os dias 23 e 26 de janeiro.

Leia mais

Imagem - Matheus dispara contra Ana Paula no BBB 26: 'Muito extremista, tóxica'

Matheus dispara contra Ana Paula no BBB 26: 'Muito extremista, tóxica'

Imagem - Perdeu a semana? Veja o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (19 a 24 de janeiro)

Perdeu a semana? Veja o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (19 a 24 de janeiro)

Imagem - Mãe do filho de Jonas, do BBB 26, abre o jogo sobre a relação com o brother

Mãe do filho de Jonas, do BBB 26, abre o jogo sobre a relação com o brother

Tags:

Hospitalizado Xanddy Hospital Xanddy Harmonia

Mais recentes

Imagem - Xanddy Harmonia surge pela 1ª vez após alta médica: '100% recuperado'; VÍDEO

Xanddy Harmonia surge pela 1ª vez após alta médica: '100% recuperado'; VÍDEO
Imagem - Fã tatua o próprio rosto para ficar parecido com Gusttavo Lima e atitude viraliza nas redes

Fã tatua o próprio rosto para ficar parecido com Gusttavo Lima e atitude viraliza nas redes
Imagem - Wagner Moura no BBB? Relembre o dia em que o indicado ao Oscar esteve no reality

Wagner Moura no BBB? Relembre o dia em que o indicado ao Oscar esteve no reality

MAIS LIDAS

Imagem - Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos
01

Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos

Imagem - Inscrições abertas: Educação da Bahia abre seleção com quase 3 mil vagas
02

Inscrições abertas: Educação da Bahia abre seleção com quase 3 mil vagas

Imagem - ‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport
03

‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport

Imagem - Chega de esperar: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões corajosas nesta sexta (23 de janeiro)
04

Chega de esperar: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões corajosas nesta sexta (23 de janeiro)