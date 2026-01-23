BOA NOTÍCIA!

Xanddy Harmonia recebe alta médica após três dias internado e confirma retorno aos palcos

Cantor foi hospitalizado na segunda-feira (19), após passar mal

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:52

Xanddy Harmonia gravou vídeo em hospital Crédito: Reprodução/Redes sociais

O cantor Xanddy Harmonia recebeu alta hospitalar no fim da tarde de quinta-feira (22), três dias após passar mal e ser internado em Salvador por causa de uma gastroenterite de origem infecciosa.

A equipe do artista confirmou que ele está liberado para retomar a agenda de compromissos e vai se apresentar na noite desta sexta-feira (23) no carnaval antecipado de Itabuna.

O cantor havia sido internado na última segunda-feira (19). No dia seguinte, Xanddy usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e afirmou que o episódio não passou de um "susto". Ele também reforçou a importância dos cuidados com a saúde.

"Ontem rolou um susto. Eu ainda tô aqui sendo muito bem tratado pela equipe do [Hospital] Aliança. Agradecer a todos eles e dizer que tá tudo certo. Graças a Deus, que a gente pode cuidar da gente, tem a oportunidade de se cuidar. Essas coisas quando acontecem são um alerta para a gente se cuidar", disse.

Durante o período de internação, o cantor esteve acompanhado da esposa, a dançarina Carla Perez, e da filha, Camilly Victoria. Por conta do problema de saúde, o show que ele faria no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira, precisou ser cancelado. A apresentação acabou ficando sob responsabilidade de Belo, a quem Xanddy fez questão de agradecer publicamente.

"Quero agradecer a todos que estavam na ‘Melhor Segunda’, agradecer ao Belo, a todos que estavam e permaneceram em uma noite linda e maravilhosa no Rio de Janeiro. [Quero] Dizer a vocês que logo vamos marcar nossa segunda no Rio para a gente carimbar também", prometeu.