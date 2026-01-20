Acesse sua conta
Internado, Xanddy Harmonia grava vídeo em hospital e fala sobre estado de saúde: 'Alerta para a gente se cuidar'

Cantor segue internado com quadro estável após passar mal, show no Rio foi cancelado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:49

Xanddy Harmonia
Xanddy Harmonia Crédito: Reprodução

O cantor Xanddy Harmonia usou as redes sociais, nesta terça-feira (20), para tranquilizar os fãs após ser internado em Salvador depois de passar mal. Segundo a assessoria do artista, ele segue hospitalizado, mas com quadro de saúde estável.

Em vídeo publicado no Instagram, Xanddy afirmou que o episódio foi apenas um susto e aproveitou para fazer um alerta sobre a importância de cuidar da saúde. “Ontem rolou um susto. Eu ainda tô aqui sendo muito bem tratado pela equipe do Hospital Aliança. Agradecer a todos eles e dizer que tá tudo certo. Graças a Deus, que a gente pode cuidar da gente, tem a oportunidade de se cuidar. Essas coisas quando acontecem são um alerta para a gente se cuidar”, disse.

Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy, na Concha

O cantor deu entrada no hospital na noite de segunda-feira (19) com um quadro de gastroenterite de origem infecciosa. Por causa do problema de saúde, um show que ele faria no Rio de Janeiro foi cancelado. Na ocasião, o artista foi substituído por Belo e fez questão de agradecer o apoio do colega.

“Quero agradecer a todos que estavam na ‘Melhor Segunda’, agradecer ao Belo, a todos que estavam e permaneceram em uma noite linda e maravilhosa no Rio de Janeiro. Dizer a vocês que logo vamos marcar nossa segunda no Rio para a gente carimbar também”, afirmou.

Xanddy também reforçou que os próximos compromissos seguem mantidos. A agenda do cantor prevê apresentações entre os dias 23 e 26 de janeiro.

O artista está internado no Hospital Aliança e permanece acompanhado da esposa, Carla Perez, e da filha, Camilly Victoria.

