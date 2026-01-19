Acesse sua conta
Quem são os irmãos brasileiros que vão herdar parte da fortuna de Valentino

Ligação pessoal construída fora da moda explica presença dos nomes no testamento do estilista

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 17:00

Anthony e Sean
Anthony e Sean Crédito: Reprodução

A morte de Valentino Garavani, nesta segunda-feira (19), aos 93 anos, em Roma, trouxe à tona um detalhe pouco conhecido da vida pessoal do estilista, a presença de irmãos brasileiros Anthony e Sean entre os herdeiros de seu patrimônio.

Segundo a revista Veja, os beneficiários são irmãos de Carlos Souza, brasileiro que manteve uma relação próxima com Valentino ao longo dos anos. Carlos ficou conhecido no circuito internacional por sua ligação pessoal com o estilista e por frequentar o círculo mais íntimo do criador da grife italiana, especialmente fora dos holofotes da moda.

Anthony e Sean

Anthony e Sean por Reprodução/Instagram
Anthony e Sean por Reprodução/Instagram
Anthony e Sean por Reprodução/Instagram
Anthony e Sean por Reprodução/Instagram
Anthony e Sean por Reprodução
1 de 5
Anthony e Sean por Reprodução/Instagram

A relação entre Valentino e Carlos Souza ultrapassou o universo profissional e se consolidou no âmbito pessoal, o que acabou estendendo vínculos também aos familiares do brasileiro. É justamente essa proximidade construída ao longo do tempo que explica a presença dos irmãos no testamento, segundo pessoas próximas ao estilista.

Valentino, que não teve filhos, sempre foi discreto sobre sua vida privada, mas mantinha relações duradouras com pessoas de confiança. A inclusão dos irmãos brasileiros na herança reflete esse perfil e reforça que suas escolhas iam além de laços formais ou familiares tradicionais.

Os valores e a divisão exata do patrimônio ainda não foram detalhados publicamente. O inventário deve seguir a legislação italiana e pode levar meses até que todas as informações sejam oficialmente confirmadas.

A revelação chama atenção justamente por expor um lado menos conhecido do estilista, marcado por relações pessoais profundas e conexões que atravessaram fronteiras, longe do glamour das passarelas.

