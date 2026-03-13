BOOM DE PLANTA

Pai e mãe de planta de 1ª viagem: como não matar sua Jiboia, Cacto ou Suculenta

Pequenos hábitos de cuidado fazem toda a diferença para quem quer manter plantas saudáveis dentro de casa



Agência Correio

Gabriela Barbosa

Publicado em 12 de março de 2026 às 18:01

Cuidar de plantas virou tendência, mas alguns erros simples podem acabar com jiboias e suculentas Crédito: Freepik

Cuidar de plantas virou uma das terapias favoritas para o fim de semana. Entre vasos na sala e na varanda, jiboias e suculentas ganharam espaço na decoração e no cotidiano de quem busca um hobby mais tranquilo.

Mas o entusiasmo de novos “pais de planta” também traz dúvidas. Afinal, regar demais ou de menos pode matar uma planta aparentemente resistente. Muitas vezes esse erro acontece justamente nas tarefas mais simples.

Se você quer evitar folhas amareladas, raízes apodrecidas ou suculentas murchas, alguns cuidados básicos podem salvar suas plantas.

Regra de ouro da rega

Grande parte das plantas domésticas morre por excesso de água. Por isso, antes de pegar o regador, especialistas recomendam verificar a umidade da terra. Um método simples é enfiar o dedo ou um palito de madeira no solo.

Se o palito sair úmido ou com terra grudada, ainda não é hora de regar. Se sair seco, a planta provavelmente precisa de água. Essa técnica evita que o substrato fique encharcado sem necessidade.

No caso das suculentas, o cuidado deve ser ainda maior. Essas plantas armazenam água nas folhas e raízes, o que significa que o excesso de umidade pode apodrecer rapidamente a estrutura da planta.

Luz X sombra

Outro erro comum está na iluminação. Muitas plantas de interior não toleram sol direto durante várias horas, mas também não sobrevivem em ambientes escuros. O segredo está no equilíbrio.

A jiboia, por exemplo, prefere luz indireta e ambientes bem iluminados. O contato direto com o sol pode queimar as folhas e causar manchas marrons ou amareladas.

Já as suculentas precisam de bastante claridade para se desenvolver. Ambientes escuros fazem a planta crescer de forma alongada e frágil, em busca de luz, prejudicando sua aparência e saúde.

Manutenção semanal

Criar um pequeno ritual semanal pode ajudar muito quem está começando. Em poucos minutos, é possível garantir que a planta continue saudável por meses ou até anos.

Primeiro, observe as folhas. Folhas amareladas ou secas podem ser retiradas com cuidado. Isso ajuda a planta a direcionar energia para novos brotos e mantém o vaso visualmente mais bonito.

Por fim, verifique o vaso e a drenagem. Plantas como jiboias e suculentas precisam de vasos com furos para que o excesso de água escorra. Sem isso, as raízes ficam encharcadas e podem apodrecer rapidamente.