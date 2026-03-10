Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Melhores que os de hoje: esses doramas envelheceram como vinho e toda dorameira deveria assistir

Veja a lista definitiva de produções que serviram de alicerce para a indústria do entretenimento atual

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias

  • Agência Correio

  • Luiz Dias

Publicado em 10 de março de 2026 às 19:00

Com as plataformas de streaming lançando novos k-dramas quase toda semana, fica fácil se perder entre produções modernas, com fotografia sofisticada e roteiros cada vez mais elaborados Crédito: Reprodução / Instagram

Você já sentiu que as séries atuais são lindas, mas parecem todas iguais na fórmula? Pois é, eu também tenho essa sensação constante ao navegar pelos catálogos de streaming lotados de efeitos visuais.

Muitos títulos do início dos anos 2000 serviram de base para as produções complexas que amamos hoje. Nesse sentido, revisitar esses clássicos ajuda a encontrar histórias com alma e personagens que vão além da estética.

Atrizes sul-coreanas

Park Eun-bin em Advogada Extraordinária por Reprodução/rede sociais
Park Eun-bin em Diva à Deriva por reprodução/redes sociais
Song Hye-kion em A Lição por Reprodução/rede sociais
Youn Yuh-jung por Reprodução/rede sociais
Youn Yuh-jung por Reprodução/rede sociais
Kim Go-eun em O Preço da Confissão por Reprodução/rede sociais
Kim Go-eun por Reprodução/rede sociais
IU por Reprodução/rede sociais
IU em Se A Vida Te Der Tangerinas por Reprodução/rede sociais
Bae Suzy em Doona por Reprodução/rede sociais
Bae Suzy em Startup por Reprodução/rede sociais
Jisoo por Reprodução/rede sociais
Jisoo por Reprodução/rede sociais
Park Shin-hye em Médicos em Colapso por Reprodução/rede sociais
Park Shin-hye com Lee Jung-suk em Pinóquio, de 2014 por Reprodução/rede sociais
Choi Woo-shik com Kim Da-mi em Nosso Eterno Verão por Reprodução/Redes Sociais
Kim Da-mi em Itaewon Class por Reprodução/rede sociais
Yoona em Sorriso Real por Reprodução/rede sociais
Yoona em Bom Apetite, sua Majestade por Reprodução/Redes Sociais
Park Min-young em A Esposa do Meu Marido por Reprodução/Redes Sociais
Park Min-young em O que aconteceu com a Secretária Kim por Reprodução/Redes Sociais
Park So-dam em Parasita por Reprodução/Redes Sociais
Park So-dam por Reprodução/Redes Sociais
Park So-dam por Reprodução/Redes Sociais
Han So-hee com Jungkook no clipe de Seven por Reprodução/Redes Sociais
Han So-hee por Reprodução/rede sociais
Jung So-min em Alquimia das Almas por reprodução/Redes sociais
Jung So-min em O Amor Mora ao Lado por reprodução/Redes sociais
Kim Ji-Won em Rainha das Lágrimas por reprodução/Redes sociais
Kim Ji-won em Crônicas de Arthdal por Reprodução/Redes Sociais
1 de 30
Park Eun-bin em Advogada Extraordinária por Reprodução/rede sociais

Full House (2004)

Um astro de cinema compra a casa de uma roteirista após os amigos dela aplicarem um golpe financeiro. Lee Young-Jae e Han Ji-eun iniciam uma disputa territorial que termina em um casamento falso.

O choque de personalidades entre o ídolo temperamental e a jovem sonhadora cria momentos hilários. Assim sendo, o roteiro equilibra humor e romance de uma forma que marcou época na televisão.

Dorama

Dorama por Reprodução
Dorama por Reprodução
Dorama por Reprodução
1 de 3
Dorama por Reprodução

Princess Hours (2006)

Uma estudante de artes descobre que seu avô fez um pacto de casamento com a família real. Chae-kyeong precisa deixar sua vida simples para se casar com o príncipe herdeiro da Coreia.

A trama aborda os conflitos de quem não nasceu para seguir protocolos rígidos. Logo, o amor que surge entre o casal principal conquista o público pela sinceridade das situações apresentadas.

Stairway to Heaven (2003)

Jung-suh enfrenta a maldade de sua madrasta enquanto tenta manter o vínculo com seu amado Song-joo. Este drama é um convite ao choro, pois utiliza todos os elementos clássicos do melodrama.

Acidentes e perdas de memória testam a resistência dos protagonistas em cada capítulo. Consequentemente, a obra se tornou um ícone de como o destino pode ser cruel e belo simultaneamente.

Sonata de Inverno (2002)

A trama de inverno foca em um jovem que desaparece após um acidente, deixando sua namorada desolada. Dez anos depois, um homem idêntico a ele surge na vida da protagonista com outro nome.

Os sentimentos afloram de maneira transformadora conforme as lembranças do passado retornam. Assim, a produção abriu portas para a cultura coreana em diversos países ao redor do globo.

Joia no Palácio (2003)

Jang-geum supera perdas terríveis para se tornar uma aprendiz na cozinha do palácio real. Ela utiliza seu talento para sobreviver às conspirações políticas que cercam a dinastia de sua época.

Sua curiosidade a leva para o campo da medicina após enfrentar o exílio forçado. Portanto, a história narra como ela se tornou a primeira mulher a cuidar da saúde de um rei.

Meninos Antes das Flores (2009)

O F4 comanda as regras de um colégio caríssimo até encontrar Geum Jan-di pelo caminho. A bolsista não aceita as humilhações impostas pelos quatro herdeiros mais poderosos da instituição de ensino.

O líder Gu Jun-pyo se vê fascinado pela garota que não se curva ao seu dinheiro. Por fim, o romance explosivo entre eles definiu os padrões para as histórias de amor escolares.

Príncipe do Café (2007)

Uma garota trabalhadora assume uma aparência masculina para conseguir emprego em uma cafeteria seleta.

Tags:

Série

Mais recentes

Imagem - Irmã de Sthe Matos quebra silêncio sobre relação com a mãe e faz desabafo

Irmã de Sthe Matos quebra silêncio sobre relação com a mãe e faz desabafo
Imagem - Quem é Vilmeci Passarinho, ex-babá dos filhos de Virginia que denunciou abuso infantil contra a própria filha

Quem é Vilmeci Passarinho, ex-babá dos filhos de Virginia que denunciou abuso infantil contra a própria filha
Imagem - Irmão de Marília Mendonça deixa a música e surpreende com nova carreira

Irmão de Marília Mendonça deixa a música e surpreende com nova carreira

MAIS LIDAS

Imagem - Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto
01

Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto

Imagem - Saiba quem é a influenciadora suspeita de desviar R$ 2,5 milhões de clube de tênis em Salvador
02

Saiba quem é a influenciadora suspeita de desviar R$ 2,5 milhões de clube de tênis em Salvador

Imagem - Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês
03

Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês

Imagem - A vida começa a melhorar de verdade para 4 signos após o fim de Júpiter retrógrado
04

A vida começa a melhorar de verdade para 4 signos após o fim de Júpiter retrógrado