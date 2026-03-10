CULTURA

Melhores que os de hoje: esses doramas envelheceram como vinho e toda dorameira deveria assistir

Veja a lista definitiva de produções que serviram de alicerce para a indústria do entretenimento atual



Agência Correio

Luiz Dias

Publicado em 10 de março de 2026 às 19:00

Com as plataformas de streaming lançando novos k-dramas quase toda semana, fica fácil se perder entre produções modernas, com fotografia sofisticada e roteiros cada vez mais elaborados Crédito: Reprodução / Instagram

Você já sentiu que as séries atuais são lindas, mas parecem todas iguais na fórmula? Pois é, eu também tenho essa sensação constante ao navegar pelos catálogos de streaming lotados de efeitos visuais.

Muitos títulos do início dos anos 2000 serviram de base para as produções complexas que amamos hoje. Nesse sentido, revisitar esses clássicos ajuda a encontrar histórias com alma e personagens que vão além da estética.

Full House (2004)

Um astro de cinema compra a casa de uma roteirista após os amigos dela aplicarem um golpe financeiro. Lee Young-Jae e Han Ji-eun iniciam uma disputa territorial que termina em um casamento falso.

O choque de personalidades entre o ídolo temperamental e a jovem sonhadora cria momentos hilários. Assim sendo, o roteiro equilibra humor e romance de uma forma que marcou época na televisão.

Princess Hours (2006)

Uma estudante de artes descobre que seu avô fez um pacto de casamento com a família real. Chae-kyeong precisa deixar sua vida simples para se casar com o príncipe herdeiro da Coreia.

A trama aborda os conflitos de quem não nasceu para seguir protocolos rígidos. Logo, o amor que surge entre o casal principal conquista o público pela sinceridade das situações apresentadas.

Stairway to Heaven (2003)

Jung-suh enfrenta a maldade de sua madrasta enquanto tenta manter o vínculo com seu amado Song-joo. Este drama é um convite ao choro, pois utiliza todos os elementos clássicos do melodrama.

Acidentes e perdas de memória testam a resistência dos protagonistas em cada capítulo. Consequentemente, a obra se tornou um ícone de como o destino pode ser cruel e belo simultaneamente.

Sonata de Inverno (2002)

A trama de inverno foca em um jovem que desaparece após um acidente, deixando sua namorada desolada. Dez anos depois, um homem idêntico a ele surge na vida da protagonista com outro nome.

Os sentimentos afloram de maneira transformadora conforme as lembranças do passado retornam. Assim, a produção abriu portas para a cultura coreana em diversos países ao redor do globo.

Joia no Palácio (2003)

Jang-geum supera perdas terríveis para se tornar uma aprendiz na cozinha do palácio real. Ela utiliza seu talento para sobreviver às conspirações políticas que cercam a dinastia de sua época.

Sua curiosidade a leva para o campo da medicina após enfrentar o exílio forçado. Portanto, a história narra como ela se tornou a primeira mulher a cuidar da saúde de um rei.

Meninos Antes das Flores (2009)

O F4 comanda as regras de um colégio caríssimo até encontrar Geum Jan-di pelo caminho. A bolsista não aceita as humilhações impostas pelos quatro herdeiros mais poderosos da instituição de ensino.

O líder Gu Jun-pyo se vê fascinado pela garota que não se curva ao seu dinheiro. Por fim, o romance explosivo entre eles definiu os padrões para as histórias de amor escolares.

Príncipe do Café (2007)