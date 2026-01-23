DIFICULDADE

Latino expõe luta do filho contra o alcoolismo: 'Quase morreu'

Cantor afirma que Guilherme Namentti recebeu alta após cinco meses internado, segue em acompanhamento médico e tenta reconstruir a vida com apoio da família

O cantor Latino usou as redes sociais nesta quinta-feira (22) para falar abertamente sobre a reconciliação com o filho, Guilherme Namentti, de 28 anos, após o jovem passar por um período de internação em uma clínica de reabilitação para tratar a dependência química. Em entrevista à revista Quem, o artista detalhou o processo, relembrou momentos delicados e disse acreditar em um recomeço.

Guilherme é fruto do relacionamento de Latino com Verônica Rodrigues e foi reconhecido pelo cantor em 2018, depois da realização de um teste de DNA, quando tinha 20 anos. Segundo o artista, o filho recebeu alta recentemente, mas continua sob acompanhamento médico, em um modelo considerado híbrido pela equipe de saúde.

“Meu filho agora está naquele sistema híbrido no centro de reabilitação, que é quando você pode sair, mas continua tendo um acompanhamento dos médicos. Mas ele decidiu não voltar. Ele ficou cinco meses internado, tomando os remédios, passando por todas as análises”, explicou Latino.

De acordo com o cantor, os médicos consideram que Guilherme está sóbrio e fora do uso de álcool, principal foco do tratamento. “Pelo que tive de informação dos médicos, ele já está ‘limpo’, como eles falam, que é quando você fica mais tempo sem beber por conta do alcoolismo. As dependências dele, a meu ver, já foram praticamente curadas. Ele continua agora nessa fase de desmame dos antibióticos, que são muito fortes”, contou.

Para garantir que o filho não ficasse sem suporte após a saída da clínica, a família decidiu por uma solução intermediária. Guilherme passou a morar temporariamente com a avó, mãe de Latino, em um apartamento adquirido recentemente. “Para não deixá-lo largado, a opção que tive foi fazer com que ele visitasse a avó. Eu comprei um apartamento de Natal para a minha mãe, e ele foi visitá-la, e eles se deram muito bem. Minha mãe quer deixá-lo um tempo com ela”, disse.

Latino avaliou a decisão como positiva para todos os envolvidos. Segundo ele, a convivência pode ajudar na observação do comportamento do filho e fortalecer o apoio emocional. “Para mim é ótimo, porque minha mãe acaba observando ele. Apesar de ser uma senhora, ela é muito consciente. Então, eles acabam um ajudando o outro”, afirmou.

O cantor também disse perceber no filho um desejo real de mudança. “Conversei bastante com ele, e a conversa foi muito positiva. Ele está disposto a fazer mudanças, buscar melhoria espiritual, o que eu acredito que é essencial. Sem Deus, fica mais difícil. Espero que ele não caia mais no alcoolismo e continue na sobriedade, que é o mais importante”, declarou.

Em tom mais duro, Latino relembrou episódios graves enfrentados durante o período mais crítico da dependência. “Espero que agora ele tome vergonha na cara e realmente se mantenha na sobriedade. Ele quase morreu. Uma vez tomou até perfume e álcool puro. Sofreu muito. Ele estava em um grau muito sério. Mas vamos olhar para frente. Estou na torcida para que ele não faça mais besteira”, disse.

O histórico da relação entre pai e filho inclui conflitos públicos. Em maio de 2025, Latino desabafou nas redes sociais sobre dificuldades no convívio com Guilherme, citando episódios de agressividade e o avanço da dependência química. Na ocasião, o jovem rebateu as declarações ao publicar um vídeo do próprio cantor fumando e prometeu um pronunciamento.

Na mesma época, Latino afirmou que havia decidido interromper a ajuda financeira ao filho por entender que o dinheiro estava sendo usado para sustentar o vício. “Estou sofrendo muito, porque queria poder ajudá-lo, mas entendo que nesse momento eu tenho que cortar de vez o laço e a pensão, porque eu estava destruindo o meu próprio filho”, disse à época.