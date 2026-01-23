Acesse sua conta
Latino expõe luta do filho contra o alcoolismo: 'Quase morreu'

Cantor afirma que Guilherme Namentti recebeu alta após cinco meses internado, segue em acompanhamento médico e tenta reconstruir a vida com apoio da família

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:01

Latino e o filho
Latino e o filho Crédito: Reprodução

O cantor Latino usou as redes sociais nesta quinta-feira (22) para falar abertamente sobre a reconciliação com o filho, Guilherme Namentti, de 28 anos, após o jovem passar por um período de internação em uma clínica de reabilitação para tratar a dependência química. Em entrevista à revista Quem, o artista detalhou o processo, relembrou momentos delicados e disse acreditar em um recomeço.

Guilherme é fruto do relacionamento de Latino com Verônica Rodrigues e foi reconhecido pelo cantor em 2018, depois da realização de um teste de DNA, quando tinha 20 anos. Segundo o artista, o filho recebeu alta recentemente, mas continua sob acompanhamento médico, em um modelo considerado híbrido pela equipe de saúde.

“Meu filho agora está naquele sistema híbrido no centro de reabilitação, que é quando você pode sair, mas continua tendo um acompanhamento dos médicos. Mas ele decidiu não voltar. Ele ficou cinco meses internado, tomando os remédios, passando por todas as análises”, explicou Latino.

De acordo com o cantor, os médicos consideram que Guilherme está sóbrio e fora do uso de álcool, principal foco do tratamento. “Pelo que tive de informação dos médicos, ele já está ‘limpo’, como eles falam, que é quando você fica mais tempo sem beber por conta do alcoolismo. As dependências dele, a meu ver, já foram praticamente curadas. Ele continua agora nessa fase de desmame dos antibióticos, que são muito fortes”, contou.

