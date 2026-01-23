Acesse sua conta
Adolescente é internado em estado grave e intubado após briga por chiclete

Jovem teve traumatismo craniano grave

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:33

Um adolescente de 16 anos foi internado em estado grave após ser agredido por um piloto da Fórmula Delta. Os dois jovens discutiram por causa de um chiclete, na cidade de Vicente Pires, no Distrito Federal. O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (23).

O jovem sofreu traumatismo craniano grave e precisou ser submetido a um procedimento de intubação no Hospital Brasília. Segundo informações do portal g1, a vítima corre risco de vida.

Jovens discutiram por conta de um chiclete

Suspeito foi identificado como Pedro Arthur Turra Basso por Reprodução
A confusão entre os dois teve início, de acordo com relatos de testemunhas, após o agressor ter jogado um chiclete em um amigo da vítima. O adolescente teria respondido que não deixaria a situação passar caso tivesse ocorrido com ele, o que irritou o suspeito. A briga física chegou a ser gravada por uma pessoa que não teve a identidade divulgada, mas que poderá responder por omissão de socorro.

O suspeito de agredir o adolescente é o piloto Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos. Ele foi preso em flagrante e pode responder por tentativa de homicídio e lesão corporal gravíssima. Em nota enviada ao portal g1, a defesa do suspeito afirmou que se solidariza com a família da vítima, classificou a briga como um “desentendimento banal” e alegou que o suspeito não teve intenção de levar o adolescente a ser hospitalizado. Veja na íntegra:

"A família do Pedro Turra se solidariza com a família da vítima, colocando-se à disposição naquilo que for possível, destacando seu descontentamento com toda a situação e fazendo votos que a vítima possa estar restabelecida o mais breve possível e voltar as suas atividades normais.

Quanto ao episódio, o que se tem a ressaltar é que tratou-se tão somente de um desentendimento banal, até certo ponto natural, mas que se agravou chegando as partes às vias de fato e infelizmente ocorrendo o desfecho que não era intenção do Pedro, o qual, aliás, perante a autoridade policial manifestou seu arrependimento."

O caso é investigado pela 38ª Delegacia de Polícia de Vicente Pires.

