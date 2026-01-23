Acesse sua conta
Anvisa proíbe venda de sal, azeite e doce de leite por irregularidades; veja marcas

Órgão determinou a proibição da venda, distribuição e consumo de três produtos

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17:52

Veja produtos proibidos pela Anvisa
Veja produtos proibidos pela Anvisa Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta quinta-feira (22), a proibição da venda, distribuição e consumo de três produtos: sal grosso, azeite de oliva e doce de leite. Os itens deverão ser recolhidos do mercado após a identificação de irregularidades.

No caso do Sal Marinho Grosso Iodado da marca Marfim, fabricado pela empresa M. Gomes Praxedes, a medida é válida apenas para o lote 901124. Segundo a agência, o lote foi suspenso após reprovação no teste de teor de iodo, conforme Laudo de Análise Definitivo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF).

Veja quais foram os produtos proibidos

Veja produtos proibidos pela Anvisa
Veja produtos proibidos pela Anvisa por Reprodução
Veja produtos proibidos pela Anvisa por Reprodução
Veja produtos proibidos pela Anvisa por Reprodução
Veja produtos proibidos pela Anvisa por Reprodução
Veja produtos proibidos pela Anvisa por Reprodução
1 de 6
Veja produtos proibidos pela Anvisa por Reprodução

O iodo é um mineral adicionado obrigatoriamente ao sal de cozinha para prevenir sua deficiência no organismo, condição que pode causar bócio, aumento da tireoide, e provocar diversos problemas no desenvolvimento do feto durante a gestação, entre outras complicações.

Já o azeite de oliva extravirgem da marca Terra das Oliveiras teve a comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo proibidos pela Anvisa.

De acordo com a agência, o produto possui origem desconhecida e estava sendo anunciado na plataforma de compras Shopee. Além disso, a empresa JJ Comercial de Alimentos Ltda., CNPJ 37.815.395/0001-90, informada no rótulo como importadora, teve o CNPJ extinto em 8 de janeiro de 2025, após encerrar voluntariamente suas atividades.

Também foi determinado o recolhimento do Doce de Leite em Pedaços da marca São Benedito, fabricado em 25 de junho de 2025. O produto, da empresa JF Indústria, Comércio de Doces e Laticínios Ltda., teve a comercialização, distribuição e consumo suspensos.

A suspensão ocorreu devido à ausência de identificação do lote e à reprovação no teste de determinação de ácido sórbico, realizado pelo Lacen-DF. O ácido sórbico é um conservante utilizado para evitar a proliferação de microrganismos responsáveis pela deterioração dos alimentos.

