SAÚDE

Anvisa proíbe venda de sal, azeite e doce de leite por irregularidades; veja marcas

Órgão determinou a proibição da venda, distribuição e consumo de três produtos

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17:52

Veja produtos proibidos pela Anvisa Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta quinta-feira (22), a proibição da venda, distribuição e consumo de três produtos: sal grosso, azeite de oliva e doce de leite. Os itens deverão ser recolhidos do mercado após a identificação de irregularidades.

No caso do Sal Marinho Grosso Iodado da marca Marfim, fabricado pela empresa M. Gomes Praxedes, a medida é válida apenas para o lote 901124. Segundo a agência, o lote foi suspenso após reprovação no teste de teor de iodo, conforme Laudo de Análise Definitivo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF).

Veja quais foram os produtos proibidos 1 de 6

O iodo é um mineral adicionado obrigatoriamente ao sal de cozinha para prevenir sua deficiência no organismo, condição que pode causar bócio, aumento da tireoide, e provocar diversos problemas no desenvolvimento do feto durante a gestação, entre outras complicações.

Já o azeite de oliva extravirgem da marca Terra das Oliveiras teve a comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo proibidos pela Anvisa.

De acordo com a agência, o produto possui origem desconhecida e estava sendo anunciado na plataforma de compras Shopee. Além disso, a empresa JJ Comercial de Alimentos Ltda., CNPJ 37.815.395/0001-90, informada no rótulo como importadora, teve o CNPJ extinto em 8 de janeiro de 2025, após encerrar voluntariamente suas atividades.

Também foi determinado o recolhimento do Doce de Leite em Pedaços da marca São Benedito, fabricado em 25 de junho de 2025. O produto, da empresa JF Indústria, Comércio de Doces e Laticínios Ltda., teve a comercialização, distribuição e consumo suspensos.