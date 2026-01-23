Acesse sua conta
Gato Preto é indiciado por 4 crimes após batida com Porsche na Faria Lima

Polícia atribui a Samuel Sant’Anna crimes como lesão corporal culposa, fuga do local e condução sob efeito de álcool

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 07:44

Gato Preto
Gato Preto Crédito: Reprodução

A Polícia Civil indiciou o influenciador digital Samuel Sant’Anna da Costa, conhecido nas redes sociais como Gato Preto, em razão de um acidente envolvendo um Porsche registrado em agosto de 2025, na avenida Faria Lima, Zona Oeste de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Samuel responde pelos crimes de lesão corporal culposa, fuga do local do acidente, condução de veículo sob influência de álcool ou outra substância psicoativa e alteração da cena. O caso segue sob investigação no 15º Distrito Policial (Itaim Bibi).

Na época do ocorrido, o influenciador chegou a ser preso em seu apartamento, localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele foi encaminhado ao 14º DP, em Pinheiros, onde prestou depoimento e acabou liberado em seguida, conforme apurado pela CNN Brasil.

Como foi o acidente

A colisão aconteceu nas primeiras horas da manhã de 20 de agosto de 2025. Samuel e a influenciadora Bia Miranda retornavam de uma balada quando o carro de luxo em que estavam bateu contra um poste, atingiu um farol e, na sequência, colidiu com outro veículo na Faria Lima.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram os dois deixando o automóvel completamente destruído. Em um dos vídeos, é possível ver um farol danificado e quase derrubado pela força do impacto. O boletim de ocorrência também registra que um segundo carro foi atingido.

A Polícia Militar, responsável pelo atendimento inicial da ocorrência, informou que uma das pessoas que estava no outro veículo envolvido foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro do Hospital Alvorada.

Após o acidente, Samuel publicou vídeos nas redes sociais afirmando que teria tido um prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão em razão dos danos causados na colisão.

