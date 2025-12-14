Acesse sua conta
Influenciador Gato Preto é preso por não pagar pensão alimentícia e grava momento nas redes sociais

Influenciador acumula histórico de várias polêmicas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 14:07

Gato Preto registrou momento nas redes sociais
Gato Preto registrou momento nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, de 32 anos, publicou Stories no Instagram na manhã deste domingo (15) em que aparece com o semblante de preocupação ao lado de um policial, e registrou também um carro da polícia na gravação.

O influenciador foi preso no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, por causa de falta de pagamento de pensão alimentícia. Gato Preto foi detido pela Polícia Militar, na avenida Vereador Abel Ferreira, por volta das 6h30.

Bia Miranda e Gato Preto

Bia Miranda e Gato Preto por Reprodução / Redes Sociais
Bia Miranda e Gato Preto por Reprodução
Bia Miranda e Gato Preto por Reprodução
Bia Miranda e Gato Preto aparecem com bebidas horas antes de acidente grave em SP. por Reprodução/Instagram
Bia Miranda e Gato Preto em acidente grave em SP por Bia Miranda e Gato Preto sofrem grave acidente em SP
Bia Miranda e Maysha por Reprodução
Bia Miranda e Gato Preto por Reprodução
Gato Preto e Bia Miranda por Reprodução/Instagram
Bia Miranda está grávida de Gato Preto por Redes sociais
Gato Preto e Bia Miranda por Redes sociais
Bia Miranda usou suas redes sociais para expor o alto custo da internação da filha recém-nascida, Maysha por Reprodução/Redes Sociais
1 de 11
Bia Miranda e Gato Preto por Reprodução / Redes Sociais

"O homem foi abordado e havia um mandado de prisão civil expedido contra ele pela 1ª Vara da Família e Sucessões de São José dos Campos. Ele permaneceu detido à disposição da Justiça. O caso foi registrado como captura de procurado no 30º DP (Tatuapé)", informou a SSP, ao jornal CORREIO. Segundo o portal, a dívida a ser paga por Gato Preto supera R$ 57 mil.

Gato Preto se tornou uma subcelebridade da internet ao ostentar bens de luxo e compartilhar dicas de relacionamento. Sua trajetória é marcada por polêmicas, e já foi acusado de dívidas de pensão alimentícia e violência doméstica.

Ele e a ex-namorada, Bia Miranda, foram alvos de uma operação contra um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online, conhecido como “Jogo do Tigrinho”.

Tags:

Gato Preto

