DETIDO

Influenciador Gato Preto é preso por não pagar pensão alimentícia e grava momento nas redes sociais

Influenciador acumula histórico de várias polêmicas

Felipe Sena

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 14:07

Gato Preto registrou momento nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, de 32 anos, publicou Stories no Instagram na manhã deste domingo (15) em que aparece com o semblante de preocupação ao lado de um policial, e registrou também um carro da polícia na gravação.

O influenciador foi preso no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, por causa de falta de pagamento de pensão alimentícia. Gato Preto foi detido pela Polícia Militar, na avenida Vereador Abel Ferreira, por volta das 6h30.

"O homem foi abordado e havia um mandado de prisão civil expedido contra ele pela 1ª Vara da Família e Sucessões de São José dos Campos. Ele permaneceu detido à disposição da Justiça. O caso foi registrado como captura de procurado no 30º DP (Tatuapé)", informou a SSP, ao jornal CORREIO. Segundo o portal, a dívida a ser paga por Gato Preto supera R$ 57 mil.

Gato Preto se tornou uma subcelebridade da internet ao ostentar bens de luxo e compartilhar dicas de relacionamento. Sua trajetória é marcada por polêmicas, e já foi acusado de dívidas de pensão alimentícia e violência doméstica.