Mergulhador baleado por vereador morre após nove dias internado

Suspeito segue foragido

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:33

Samy Oliveira tinha 42 anos
Samy Oliveira tinha 42 anos Crédito: Reprodução

O mergulhador e empresário Samy Oliveira, de 42 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (22), após passar nove dias internado no Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada (PE). Com a confirmação do óbito, a Polícia Civil passou a tratar o caso como homicídio consumado. O principal suspeito do crime é o vereador Cristiano Lima dos Santos, conhecido como “Cristiano da Van”, de 45 anos, que segue foragido.

A informação da morte foi confirmada pela unidade hospitalar no período da tarde. Segundo o hospital, Samy deu entrada com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo e precisou ser submetido a cirurgias de urgência de grande porte. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave e faleceu por volta das 10h40.

Em nota, a Polícia Civil informou que o registro do crime como homicídio consumado foi realizado nesta quinta. A corporação também comunicou que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos e identificar a motivação do ataque. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia da 186ª Circunscrição, em Petrolândia.

O corpo de Samy foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste do estado. O velório está previsto para esta sexta-feira (23), em Petrolândia, e o sepultamento deve ocorrer no sábado (24).

Samy atuava há mais de 14 anos em Petrolândia, município conhecido como a “cidade submersa”, onde trabalhava com passeios de lancha e atividades de mergulho na região da igreja que permanece submersa ao longo dos anos. 

Petrolândia, a cidade submersa

Vestígios do antigo nível das águas na Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Petrolândia antes da estiagem podem ser percebidos por Paula Cavalcante/ G1
Ilha de Rarrá por Lafaete Vaz/g1 Caruaru
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Petrolândia por Divulgação/Prefeitura de Petrolândia
Praia do Sobrado em Petrolândia, no Sertão de Pernambuco por Lafaete Vaz/g1 Caruaru
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Petrolândia por Divulgação/Prefeitura de Petrolândia
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Petrolândia por Divulgação/Prefeitura de Petrolândia
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Petrolândia por Divulgação/Prefeitura de Petrolândia
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Petrolândia por Divulgação/Prefeitura de Petrolândia
Vestígios do antigo nível das águas na Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Petrolândia antes da estiagem podem ser percebidos por Paula Cavalcante/ G1

Como o crime aconteceu

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 13. Samy estava em uma motocicleta quando passou a ser perseguido por um atirador na Avenida Prefeito José Gomes de Avelar. Durante a perseguição, o empresário conseguiu fugir momentaneamente, mas acabou sendo baleado e socorrido para um hospital.

Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), após o atentado, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e segue apurando indícios de possível participação de mais de um suspeito no crime.

A Câmara Municipal de Petrolândia divulgou nota em que manifesta repúdio a qualquer ato de violência. O comunicado afirma que a conduta atribuída ao parlamentar, caso confirmada, “não reflete, em hipótese alguma, os valores, princípios e o compromisso institucional desta Casa Legislativa com a legalidade, o respeito à vida, à dignidade humana e à ordem pública”.

“O Poder Legislativo Municipal reafirma que não compactua, não tolera e não endossa qualquer conduta violenta, criminosa ou incompatível com os princípios éticos, morais e legais que devem nortear a atuação de todo representante eleito pelo povo”, diz outro trecho da nota. A Casa informou ainda que acompanha o caso dentro dos limites legais e regimentais.

Pernambuco

