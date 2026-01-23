BRASIL

Homem vai receber R$20 mil por ser preso por engano por culpa de seu apelido

Vítima perdeu o emprego e foi constragida ao ser algemada na frente dos filhos

Nauan Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:54

Cela de prisão Crédito: Reprodução

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou que o Estado de Minas Gerais pague uma indenização de R$20 mil, por danos morais, a um homem que permaneceu detido indevidamente por um mês. O erro ocorreu em Campos Gerais, também no estado mineiro, onde ele foi confundido com um suspeito de homicídio devido à coincidência de apelidos, sem que houvesse a devida conferência de sua identidade. As informações são do Tribuna de Minas

De acordo com o processo, o homem é servente de pedreiro e reside em Varginha, em Minas. Ele relatou que a prisão injusta, ocorrida em junho de 2022, resultou na perda de seu emprego e causou profundo constrangimento, especialmente por ter sido algemado na presença de seus filhos menores.

A liberdade do trabalhador só foi concedida após a Polícia Civil receber denúncias anônimas. Essas informações permitiram que os investigadores identificassem o verdadeiro autor do crime e reconhecessem o equívoco cometido durante a fase de apuração.

Os desembargadores da 1ª Câmara Cível decidiram reformar a decisão da Comarca de Campos Gerais, que inicialmente havia rejeitado a indenização por considerar que a prisão cautelar era um ato regular. Para o tribunal mineiro, no entanto, ficou evidente que houve uma falha grave por parte do judiciário.

O relator do caso, desembargador Marcelo Rodrigues, pontuou que a atuação dos órgãos de investigação foi precipitada e caracterizou um "erro grosseiro". Segundo o magistrado, a falta de cautela necessária antes de efetuar a prisão gerou danos diretos e evitáveis ao cidadão injustamente detido.