Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem vai receber R$20 mil por ser preso por engano por culpa de seu apelido

Vítima perdeu o emprego e foi constragida ao ser algemada na frente dos filhos

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:54

Cela de prisão
Cela de prisão Crédito: Reprodução

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou que o Estado de Minas Gerais pague uma indenização de R$20 mil, por danos morais, a um homem que permaneceu detido indevidamente por um mês. O erro ocorreu em Campos Gerais, também no estado mineiro, onde ele foi confundido com um suspeito de homicídio devido à coincidência de apelidos, sem que houvesse a devida conferência de sua identidade. As informações são do Tribuna de Minas

De acordo com o processo, o homem é servente de pedreiro e reside em Varginha, em Minas. Ele relatou que a prisão injusta, ocorrida em junho de 2022, resultou na perda de seu emprego e causou profundo constrangimento, especialmente por ter sido algemado na presença de seus filhos menores.

A liberdade do trabalhador só foi concedida após a Polícia Civil receber denúncias anônimas. Essas informações permitiram que os investigadores identificassem o verdadeiro autor do crime e reconhecessem o equívoco cometido durante a fase de apuração.

Os desembargadores da 1ª Câmara Cível decidiram reformar a decisão da Comarca de Campos Gerais, que inicialmente havia rejeitado a indenização por considerar que a prisão cautelar era um ato regular. Para o tribunal mineiro, no entanto, ficou evidente que houve uma falha grave por parte do judiciário.

O relator do caso, desembargador Marcelo Rodrigues, pontuou que a atuação dos órgãos de investigação foi precipitada e caracterizou um "erro grosseiro". Segundo o magistrado, a falta de cautela necessária antes de efetuar a prisão gerou danos diretos e evitáveis ao cidadão injustamente detido.

O julgamento destacou que provas básicas foram negligenciadas: um monitoramento telefônico realizado indicava que a linha grampeada pertencia a outro indivíduo e uma mulher mencionada em áudios da investigação não era a companheira do servente. Embora o suspeito e o homem preso compartilhassem o mesmo apelido e tivessem esposas com nomes parecidos, as identidades eram distintas.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Afinal, onde vai ser o Festival de Verão 2026? Entenda a confusão sobre o local

PM é flagrado agredindo mulher durante confusão no interior da Bahia

Confusão com PMs de folga termina em tiroteio com feridos em show de Zé Neto & Cristiano

BBB26: Primeira festa tem dois beijos na boca, desistência do programa e confusão

Universo envia respostas hoje (17 de janeiro): 3 signos encerram fase de confusão e encontram paz

Tags:

Crime Prisão Minas Gerais Tribunal

Mais recentes

Imagem - Resultado da Dupla Sena 2916, desta sexta-feira (23)

Resultado da Dupla Sena 2916, desta sexta-feira (23)
Imagem - Resultado da Lotomania 2879, desta sexta-feira (23)

Resultado da Lotomania 2879, desta sexta-feira (23)
Imagem - Resultado da Quina 6935, desta sexta-feira (23)

Resultado da Quina 6935, desta sexta-feira (23)

MAIS LIDAS

Imagem - Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho
01

Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho

Imagem - FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal
02

FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal

Imagem - Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade
03

Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade

Imagem - Prefeito flagra homem casado fazendo sexo com mulher em situação de rua e divulga vídeo
04

Prefeito flagra homem casado fazendo sexo com mulher em situação de rua e divulga vídeo