BRIGA

Confusão com PMs de folga termina em tiroteio com feridos em show de Zé Neto & Cristiano

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas

Esther Morais

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 11:31

Um policial militar de folga atirou durante o show da dupla Zé Neto & Cristiano na madrugada deste sábado (17), no festival Estação Verão, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ao menos sete pessoas ficaram feridas após os disparos, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a corporação, o caso teve início após uma discussão envolvendo policiais militares que estavam fora de serviço. O desentendimento começou na pista do evento e envolvia pessoas sem vínculo com a organização do festival.

Informações preliminares indicam que um dos PMs de folga efetuou os primeiros tiros, o que causou tumulto e correria na área de saída do público.

Durante a tentativa de conter o autor dos disparos, um novo confronto foi registrado. Nesse momento, ele foi atingido por munição de elastômero, considerada de menor potencial ofensivo, disparada por um agente da Guarda Civil Municipal (GCM).

Além do policial que atirou, outros três PMs de folga também ficaram feridos. Todos receberam atendimento médico, e o estado de saúde deles é estável, sem risco de morte.

A Polícia Militar informou ainda que não há confirmação sobre o consumo de bebida alcoólica pelos envolvidos. As circunstâncias do episódio serão apuradas por meio de inquérito.