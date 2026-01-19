Acesse sua conta
PM é flagrado agredindo mulher durante confusão no interior da Bahia

Envolvidos foram conduzidos à delegacia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 11:11

PM é flagrado agredindo mulher durante confusão no interior da Bahia
PM é flagrado agredindo mulher durante confusão no interior da Bahia Crédito: Reprodução

Um policial militar foi flagrado agredindo uma mulher durante uma confusão generalizada ocorrida na pré-cavalgada do município de Macaúbas, na região da Chapada Diamantina, na noite de sábado (17).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma guarnição da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Macaúbas) tenta conter os envolvidos e um dos agentes desfere um soco contra a mulher, que já estava no chão. Nas imagens, o policial ainda segura a vítima e a conduz puxando-a pelo cabelo.

Segundo a Polícia Civil, um homem, de 52 anos, e uma mulher, de 42, foram presos pelos crimes de desacato e resistência à prisão. Conduzidos à delegacia, os envolvidos foram submetidos aos exames de praxe e permanecem à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Militar informou que os fatos serão analisados pelos setores competentes, com apuração das circunstâncias da ocorrência, dos procedimentos adotados e da atuação policial, em conformidade com os protocolos operacionais e a legislação vigente.

“A Corporação ressalta que seus integrantes atuam orientados por normas técnicas, princípios da legalidade, da proporcionalidade e do respeito aos direitos e garantias fundamentais, sendo a apuração o instrumento adequado para o completo esclarecimento dos fatos”, diz o comunicado.

Polícia

