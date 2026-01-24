Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A carta Âncora domina o Baralho Cigano deste sábado (24 de janeiro): estabilidade exige paciência e firmeza

O Baralho Cigano aponta um sábado de consolidação, em que nada avança à força, mas tudo se fortalece quando há constância e clareza de propósito

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 00:30

A Âncora
A Âncora Crédito: Imagem gerada por IA

A carta que rege este sábado (24) é a Âncora, símbolo direto de segurança, permanência e construção a longo prazo. A energia do dia não favorece pressa nem mudanças impulsivas. O recado central é sustentar o que já foi iniciado e respeitar o tempo natural das coisas.

No campo emocional, a Âncora indica necessidade de estabilidade. Relações pedem presença real, não promessas vazias nem atitudes instáveis. Para quem vive dúvidas afetivas, o dia convida a observar quem permanece, quem demonstra constância e quem oferece segurança emocional de verdade.

Na vida prática, a carta fala de foco e compromisso. É um sábado favorável para organizar pendências, fortalecer projetos em andamento e estruturar melhor a rotina. Nada de grandes viradas hoje, o avanço vem pela repetição, pela disciplina e pela confiança no processo.

Baralho cigano

Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 13
Baralho cigano por Shutterstock

No plano espiritual, a Âncora traz proteção e aterramento. O Baralho Cigano aconselha conexão com o presente, com o corpo e com o que é concreto. Quanto mais você se ancora em si mesma, menos será afetada por instabilidades externas.

Mensagem do dia

Estabilidade não é estagnação. Hoje, manter-se firme no que já foi construído é o maior sinal de força interior.

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (24 de janeiro) alerta: aprender a dizer não será sua maior proteção

Anjo da Guarda deste sábado (24 de janeiro) alerta: aprender a dizer não será sua maior proteção

Imagem - Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)

Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)

Imagem - Motivo inusitado impediu Wagner Moura de comemorar indicação ao Oscar

Motivo inusitado impediu Wagner Moura de comemorar indicação ao Oscar

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (24 de janeiro) alerta: aprender a dizer não será sua maior proteção

Anjo da Guarda deste sábado (24 de janeiro) alerta: aprender a dizer não será sua maior proteção
Imagem - Quanto Luciana Gimenez ganhava na RedeTV!? Valor é revelado após fim do contrato

Quanto Luciana Gimenez ganhava na RedeTV!? Valor é revelado após fim do contrato
Imagem - O que é seu vai voltar? Universo anuncia reencontros para Libra, Virgem e Leão a partir de hoje (23 de janeiro)

O que é seu vai voltar? Universo anuncia reencontros para Libra, Virgem e Leão a partir de hoje (23 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
01

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)
02

Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)

Imagem - 'Peraí, peraí, peraí': o dia em que rádio baiana transmitiu ao vivo a morte de um delegado
03

'Peraí, peraí, peraí': o dia em que rádio baiana transmitiu ao vivo a morte de um delegado

Imagem - Prefeitura abre concurso público com vagas imediatas e salários de até R$ 15,2 mil
04

Prefeitura abre concurso público com vagas imediatas e salários de até R$ 15,2 mil