A carta Âncora domina o Baralho Cigano deste sábado (24 de janeiro): estabilidade exige paciência e firmeza

O Baralho Cigano aponta um sábado de consolidação, em que nada avança à força, mas tudo se fortalece quando há constância e clareza de propósito

Fernanda Varela

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 00:30

A Âncora Crédito: Imagem gerada por IA

A carta que rege este sábado (24) é a Âncora, símbolo direto de segurança, permanência e construção a longo prazo. A energia do dia não favorece pressa nem mudanças impulsivas. O recado central é sustentar o que já foi iniciado e respeitar o tempo natural das coisas.

No campo emocional, a Âncora indica necessidade de estabilidade. Relações pedem presença real, não promessas vazias nem atitudes instáveis. Para quem vive dúvidas afetivas, o dia convida a observar quem permanece, quem demonstra constância e quem oferece segurança emocional de verdade.

Na vida prática, a carta fala de foco e compromisso. É um sábado favorável para organizar pendências, fortalecer projetos em andamento e estruturar melhor a rotina. Nada de grandes viradas hoje, o avanço vem pela repetição, pela disciplina e pela confiança no processo.

No plano espiritual, a Âncora traz proteção e aterramento. O Baralho Cigano aconselha conexão com o presente, com o corpo e com o que é concreto. Quanto mais você se ancora em si mesma, menos será afetada por instabilidades externas.

Mensagem do dia