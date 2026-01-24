Anjo da Guarda deste sábado (24 de janeiro) alerta: aprender a dizer não será sua maior proteção

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 00:30
O Anjo da Guarda indica que este sábado (24) não favorece concessões exageradas nem tentativas de agradar todo mundo. A energia do dia pede posicionamento, clareza e, principalmente, coragem para respeitar o próprio limite. Para alguns signos, dizer não será mais necessário do que explicar.
Áries
A impulsividade pode levar você a assumir compromissos que não fazem sentido ou a entrar em conflitos desnecessários. O recado espiritual é pensar antes de agir e escolher com cuidado onde vale gastar energia. Nem toda batalha precisa ser comprada hoje. Preservar-se também é sinal de força.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Libra
O desejo de manter a harmonia pode estar custando caro emocionalmente. O Anjo da Guarda pede que você pare de se anular para evitar desconfortos. Colocar limites claros não rompe vínculos verdadeiros, apenas afasta excessos. Hoje, ser justa consigo mesma é tão importante quanto ser justa com os outros.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Peixes
A tendência a absorver problemas alheios está ainda mais intensa. O alerta é não carregar dores que não são suas. Escutar é diferente de se responsabilizar. O sábado pede mais distanciamento emocional e menos envolvimento com dramas externos para proteger sua energia.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do dia
Dizer não também é um ato de amor próprio. Quem respeita seus limites se fortalece por dentro e evita desgastes desnecessários.