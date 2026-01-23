VEJA O SEU

Sensibilidade em alta: astros deixam sentimentos à flor da pele e muda o clima do dia para os signos

Veja o recado dos astros para cada signo nesta quinta-feira, com foco em empatia e intuição

Fernanda Varela

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 04:30

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A influência da Lua em Peixes intensifica a sensibilidade nesta sexta-feira. Os sentimentos ficam mais à flor da pele e a capacidade de perceber o que fica nas entrelinhas aumenta. Este é um dia para escutar com atenção, valorizar a intuição e buscar equilíbrio entre razão e emoção. Pode surgir vontade de se conectar com o que traz sentido profundo, seja arte, conversa significativa ou um momento de introspecção. Confira o que os astros reservam para cada signo, em ordem zodiacal.

Áries

Hoje a sensibilidade está maior do que o normal e isso pode pegar você de surpresa. Evite decisões impulsivas e procure ouvir mais. Um gesto de gentileza pode transformar um relacionamento.

Touro

O momento favorece olhar para dentro e entender desejos mais profundos. Situações rotineiras pedem calma e paciência. Permita-se momentos de pausa para recarregar as energias.

Gêmeos

As conversas ganham um tom mais emocional. Preste atenção ao que não é dito nas entrelinhas. Uma ideia que parecia confusa pode se tornar mais clara se você colocar os sentimentos em palavras.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Câncer

A intuição canceriana está afiada. Situações familiares ou afetivas pedem cuidado com julgamentos rápidos. Acolher antes de reagir traz harmonia.

Leão

A criatividade está em alta e seu brilho pessoal pode se manifestar de forma doce. Aproveite para expressar carinho e reforçar vínculos. Momentos de espontaneidade trarão leveza.

Virgem

Tarefas práticas podem parecer mais leves se você ajustar o ritmo hoje. Pequenos cuidados com seu bem-estar fazem diferença. Ouvir o corpo pode ser tão importante quanto organizar planos.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Libra

Valorize conversas profundas. O equilíbrio libra pede que você alie razão e emoção nas decisões. Compartilhar perspectivas fortalece laços e pode trazer novas oportunidades.

Escorpião

O olhar penetrante de Escorpião capta nuances que passam despercebidas. Use essa sensibilidade para aprofundar conexões. Situações emotivas pedem maturidade para lidar com intensidade.

Sagitário

A vontade de explorar novos horizontes pode surgir, mas hoje a aventura pode ser interna. Reflita sobre o que realmente alimenta sua alma. Conversas francas com amigos podem trazer clareza.

Capricórnio

O foco no futuro permanece, mas hoje sentimentos merecem atenção igual à lógica. Equilibrar trabalho e descanso evita desgaste. Um gesto de cuidado com alguém próximo aproxima corações.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Aquário

Sua mente inventiva encontra novas formas de se expressar. Compartilhar ideias com amigos pode abrir portas. Procure ouvir ao invés de apenas expor opiniões.

Peixes

A energia está toda do seu lado, potencializando a intuição e a empatia. Confie no que seu coração diz, mas tente aterrissar os sonhos com passos concretos. Momento de conexão profunda com você mesmo.

Mensagem do dia