Sensibilidade em alta: astros deixam sentimentos à flor da pele e muda o clima do dia para os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 04:30
A influência da Lua em Peixes intensifica a sensibilidade nesta sexta-feira. Os sentimentos ficam mais à flor da pele e a capacidade de perceber o que fica nas entrelinhas aumenta. Este é um dia para escutar com atenção, valorizar a intuição e buscar equilíbrio entre razão e emoção. Pode surgir vontade de se conectar com o que traz sentido profundo, seja arte, conversa significativa ou um momento de introspecção. Confira o que os astros reservam para cada signo, em ordem zodiacal.
Áries
Hoje a sensibilidade está maior do que o normal e isso pode pegar você de surpresa. Evite decisões impulsivas e procure ouvir mais. Um gesto de gentileza pode transformar um relacionamento.
Touro
O momento favorece olhar para dentro e entender desejos mais profundos. Situações rotineiras pedem calma e paciência. Permita-se momentos de pausa para recarregar as energias.
Gêmeos
As conversas ganham um tom mais emocional. Preste atenção ao que não é dito nas entrelinhas. Uma ideia que parecia confusa pode se tornar mais clara se você colocar os sentimentos em palavras.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Câncer
A intuição canceriana está afiada. Situações familiares ou afetivas pedem cuidado com julgamentos rápidos. Acolher antes de reagir traz harmonia.
Leão
A criatividade está em alta e seu brilho pessoal pode se manifestar de forma doce. Aproveite para expressar carinho e reforçar vínculos. Momentos de espontaneidade trarão leveza.
Virgem
Tarefas práticas podem parecer mais leves se você ajustar o ritmo hoje. Pequenos cuidados com seu bem-estar fazem diferença. Ouvir o corpo pode ser tão importante quanto organizar planos.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Libra
Valorize conversas profundas. O equilíbrio libra pede que você alie razão e emoção nas decisões. Compartilhar perspectivas fortalece laços e pode trazer novas oportunidades.
Escorpião
O olhar penetrante de Escorpião capta nuances que passam despercebidas. Use essa sensibilidade para aprofundar conexões. Situações emotivas pedem maturidade para lidar com intensidade.
Sagitário
A vontade de explorar novos horizontes pode surgir, mas hoje a aventura pode ser interna. Reflita sobre o que realmente alimenta sua alma. Conversas francas com amigos podem trazer clareza.
Capricórnio
O foco no futuro permanece, mas hoje sentimentos merecem atenção igual à lógica. Equilibrar trabalho e descanso evita desgaste. Um gesto de cuidado com alguém próximo aproxima corações.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Aquário
Sua mente inventiva encontra novas formas de se expressar. Compartilhar ideias com amigos pode abrir portas. Procure ouvir ao invés de apenas expor opiniões.
Peixes
A energia está toda do seu lado, potencializando a intuição e a empatia. Confie no que seu coração diz, mas tente aterrissar os sonhos com passos concretos. Momento de conexão profunda com você mesmo.
Mensagem do dia
A sensibilidade pode ser um guia poderoso quando aliada à clareza. Escute seu coração e encontre harmonia entre sentido e ação. Este é um dia para sentir com profundidade e agir com sabedoria.