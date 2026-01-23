Acesse sua conta
Sensibilidade em alta: astros deixam sentimentos à flor da pele e muda o clima do dia para os signos

Veja o recado dos astros para cada signo nesta quinta-feira, com foco em empatia e intuição

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 04:30

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A influência da Lua em Peixes intensifica a sensibilidade nesta sexta-feira. Os sentimentos ficam mais à flor da pele e a capacidade de perceber o que fica nas entrelinhas aumenta. Este é um dia para escutar com atenção, valorizar a intuição e buscar equilíbrio entre razão e emoção. Pode surgir vontade de se conectar com o que traz sentido profundo, seja arte, conversa significativa ou um momento de introspecção. Confira o que os astros reservam para cada signo, em ordem zodiacal.

Áries

Hoje a sensibilidade está maior do que o normal e isso pode pegar você de surpresa. Evite decisões impulsivas e procure ouvir mais. Um gesto de gentileza pode transformar um relacionamento.

Touro

O momento favorece olhar para dentro e entender desejos mais profundos. Situações rotineiras pedem calma e paciência. Permita-se momentos de pausa para recarregar as energias.

Gêmeos

As conversas ganham um tom mais emocional. Preste atenção ao que não é dito nas entrelinhas. Uma ideia que parecia confusa pode se tornar mais clara se você colocar os sentimentos em palavras.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Câncer

A intuição canceriana está afiada. Situações familiares ou afetivas pedem cuidado com julgamentos rápidos. Acolher antes de reagir traz harmonia.

Leão

A criatividade está em alta e seu brilho pessoal pode se manifestar de forma doce. Aproveite para expressar carinho e reforçar vínculos. Momentos de espontaneidade trarão leveza.

Virgem

Tarefas práticas podem parecer mais leves se você ajustar o ritmo hoje. Pequenos cuidados com seu bem-estar fazem diferença. Ouvir o corpo pode ser tão importante quanto organizar planos.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra

Valorize conversas profundas. O equilíbrio libra pede que você alie razão e emoção nas decisões. Compartilhar perspectivas fortalece laços e pode trazer novas oportunidades.

Escorpião

O olhar penetrante de Escorpião capta nuances que passam despercebidas. Use essa sensibilidade para aprofundar conexões. Situações emotivas pedem maturidade para lidar com intensidade.

Sagitário

A vontade de explorar novos horizontes pode surgir, mas hoje a aventura pode ser interna. Reflita sobre o que realmente alimenta sua alma. Conversas francas com amigos podem trazer clareza.

Capricórnio

O foco no futuro permanece, mas hoje sentimentos merecem atenção igual à lógica. Equilibrar trabalho e descanso evita desgaste. Um gesto de cuidado com alguém próximo aproxima corações.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Aquário

Sua mente inventiva encontra novas formas de se expressar. Compartilhar ideias com amigos pode abrir portas. Procure ouvir ao invés de apenas expor opiniões.

Peixes

A energia está toda do seu lado, potencializando a intuição e a empatia. Confie no que seu coração diz, mas tente aterrissar os sonhos com passos concretos. Momento de conexão profunda com você mesmo.

Mensagem do dia

A sensibilidade pode ser um guia poderoso quando aliada à clareza. Escute seu coração e encontre harmonia entre sentido e ação. Este é um dia para sentir com profundidade e agir com sabedoria.

