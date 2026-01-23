Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Árvore domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (22 de janeiro): crescimento lento, mas sólido

A carta Árvore traz um recado claro sobre tempo, constância e fortalecimento interno ao longo do dia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 00:45

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Reprodução

A carta Árvore se impõe como energia central do Baralho Cigano desta quinta-feira (22) e aponta para tudo o que está em processo de amadurecimento. Nada acontece de forma imediata hoje, mas tudo o que é cuidado com paciência tende a criar raízes profundas. É um dia que favorece escolhas conscientes, hábitos saudáveis e decisões que pensam no longo prazo.

Tarot Cigano

Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano: carta O Cavaleiro por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 23
Baralho Cigano por Shutterstock

No campo emocional, a Árvore indica relações que precisam de mais calma e menos ansiedade. Sentimentos verdadeiros se constroem aos poucos, e insistir em respostas rápidas pode gerar frustração. Para quem vive um vínculo estável, o momento pede fortalecimento, diálogo e presença real. Para quem está só, o recado é claro, não force conexões rasas.

Na vida prática, a carta fala de estabilidade, rotina e construção. Projetos que parecem andar devagar estão, na verdade, se estruturando por dentro. É um dia favorável para organizar a vida, cuidar da saúde, rever hábitos e investir no que trará segurança no futuro. A Árvore não promete atalhos, mas garante firmeza.

Leia mais

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Saiba onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 de melhor filme

Saiba onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 de melhor filme

Imagem - Ouça a música que Alinne Rosa fez para Wagner Moura: 'Um baianinho gostoso'

Ouça a música que Alinne Rosa fez para Wagner Moura: 'Um baianinho gostoso'

No aspecto espiritual, o Baralho Cigano aponta para enraizamento e equilíbrio. A energia do dia favorece práticas simples que tragam centramento, silêncio, contato com a natureza ou pausas conscientes. Quanto mais você se conecta com o agora, mais protegido se sente.

Mensagem do dia

Tudo o que cresce de verdade respeita o próprio tempo. Confie no processo, cuide das suas raízes e siga firme, mesmo sem ver resultados imediatos.

Tags:

Baralho Cigano Cigana Tarot Cigano Cigano

Mais recentes

Imagem - Harry Styles lança ‘Aperture’, primeira prévia de seu novo álbum; ouça

Harry Styles lança ‘Aperture’, primeira prévia de seu novo álbum; ouça
Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos para decisões sem retorno e pede maturidade emocional nesta quinta (22 de janeiro)

Anjo da Guarda alerta 3 signos para decisões sem retorno e pede maturidade emocional nesta quinta (22 de janeiro)
Imagem - Veja reação de Wagner Moura e Dona Sebastiana ao saberem de indicação ao Oscar 2026

Veja reação de Wagner Moura e Dona Sebastiana ao saberem de indicação ao Oscar 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Participante do BBB 26 revela que não toma banho todos os dias e detalha estratégia
01

Participante do BBB 26 revela que não toma banho todos os dias e detalha estratégia

Imagem - Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos
02

Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos

Imagem - Ex-BBB 26, Pedro Henrique é levado amarrado a clínica psiquiátrica; veja fotos
03

Ex-BBB 26, Pedro Henrique é levado amarrado a clínica psiquiátrica; veja fotos

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
04

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo