Anjo da Guarda alerta 3 signos para decisões sem retorno e pede maturidade emocional nesta quinta (22 de janeiro)

Recado espiritual do dia aponta encerramentos necessários e escolhas que exigem coragem interior para três signos

Fernanda Varela

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 00:30

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta quinta-feira (22) traz um recado firme do Anjo da Guarda, não é dia de empurrar decisões com a barriga nem de fingir que certos sinais não existem. O campo espiritual indica cortes conscientes, posicionamentos claros e mais responsabilidade com sentimentos próprios e alheios. Para três signos, o chamado é direto, assumir o controle da própria vida antes que as circunstâncias decidam por você.

Áries

O Anjo da Guarda de Áries pede cautela com impulsos e palavras ditas no calor do momento. Existe uma tendência a reagir antes de refletir, o que pode gerar rupturas difíceis de consertar. Hoje, a proteção espiritual atua quando você escolhe o silêncio estratégico e a ação consciente. Nem toda batalha precisa ser travada agora.

Câncer

Para Câncer, o recado é sobre desapego emocional. Situações do passado ainda pesam e impedem avanços importantes. O Anjo da Guarda orienta a acolher o que foi vivido, mas sem continuar alimentando dores antigas. O dia favorece encerramentos internos, mesmo que ninguém além de você perceba.

Libra

Libra recebe um alerta sobre escolhas adiadas. O Anjo da Guarda mostra que tentar agradar a todos pode levar à perda da própria identidade. Hoje, a proteção vem quando você escolhe com clareza o que faz sentido para sua verdade. Assumir um posicionamento pode gerar desconforto inicial, mas trará alívio depois.

