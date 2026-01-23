Acesse sua conta
Anjo da Guarda alerta 3 signos para decisões sem retorno e pede maturidade emocional nesta quinta (22 de janeiro)

Recado espiritual do dia aponta encerramentos necessários e escolhas que exigem coragem interior para três signos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 00:30

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta quinta-feira (22) traz um recado firme do Anjo da Guarda, não é dia de empurrar decisões com a barriga nem de fingir que certos sinais não existem. O campo espiritual indica cortes conscientes, posicionamentos claros e mais responsabilidade com sentimentos próprios e alheios. Para três signos, o chamado é direto, assumir o controle da própria vida antes que as circunstâncias decidam por você.

Áries

O Anjo da Guarda de Áries pede cautela com impulsos e palavras ditas no calor do momento. Existe uma tendência a reagir antes de refletir, o que pode gerar rupturas difíceis de consertar. Hoje, a proteção espiritual atua quando você escolhe o silêncio estratégico e a ação consciente. Nem toda batalha precisa ser travada agora.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
1 de 10
Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Câncer

Para Câncer, o recado é sobre desapego emocional. Situações do passado ainda pesam e impedem avanços importantes. O Anjo da Guarda orienta a acolher o que foi vivido, mas sem continuar alimentando dores antigas. O dia favorece encerramentos internos, mesmo que ninguém além de você perceba.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
1 de 10
Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Libra

Libra recebe um alerta sobre escolhas adiadas. O Anjo da Guarda mostra que tentar agradar a todos pode levar à perda da própria identidade. Hoje, a proteção vem quando você escolhe com clareza o que faz sentido para sua verdade. Assumir um posicionamento pode gerar desconforto inicial, mas trará alívio depois.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
1 de 10
Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Mensagem do dia

O Anjo da Guarda lembra que amadurecer também é saber dizer não, fechar ciclos e seguir em frente sem culpa. O que termina hoje abre espaço para algo mais alinhado com quem você se tornou.

