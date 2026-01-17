Acesse sua conta
Universo envia respostas hoje (17 de janeiro): 3 signos encerram fase de confusão e encontram paz

Nem todo progresso é barulhento; saiba por que alguns signos precisam de um tempo "offline" para recarregar as energias

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 19:19

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Se a semana foi barulhenta demais, este sábado chega com um convite ao retiro. A Lua em Capricórnio pede silêncio, especialmente para Aquário, Libra e Leão.

Existe um momento em que a alma precisa de uma pausa para processar tudo o que aconteceu, e esse momento é agora. O alívio hoje não vem de uma festa ou de um encontro social, mas de um ambiente organizado e de uma mente tranquila.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

Para os aquarianos, o período é de introspecção total antes do aniversário. É hora de finalizar pendências do passado em silêncio. Libra sente o desejo de se recolher no lar e cuidar da base emocional; menos vida pública, mais aconchego íntimo.

Já Leão precisa organizar a rotina e a saúde; o brilho social dá lugar ao cuidado pessoal.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Aproveite este sábado para meditar, dormir o necessário e planejar sua semana sem pressa. A saúde mental é o grande foco. Quando você limpa o caos externo e se permite o silêncio, as respostas que você tanto buscava aparecem sem esforço.

O pior da turbulência já passou; agora é hora de consolidar sua paz interna para os desafios que virão.

