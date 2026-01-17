ASTROLOGIA

Universo envia respostas hoje (17 de janeiro): 3 signos encerram fase de confusão e encontram paz

Nem todo progresso é barulhento; saiba por que alguns signos precisam de um tempo "offline" para recarregar as energias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 19:19

Se a semana foi barulhenta demais, este sábado chega com um convite ao retiro. A Lua em Capricórnio pede silêncio, especialmente para Aquário, Libra e Leão.

Existe um momento em que a alma precisa de uma pausa para processar tudo o que aconteceu, e esse momento é agora. O alívio hoje não vem de uma festa ou de um encontro social, mas de um ambiente organizado e de uma mente tranquila.



Para os aquarianos, o período é de introspecção total antes do aniversário. É hora de finalizar pendências do passado em silêncio. Libra sente o desejo de se recolher no lar e cuidar da base emocional; menos vida pública, mais aconchego íntimo.

Já Leão precisa organizar a rotina e a saúde; o brilho social dá lugar ao cuidado pessoal.



Aproveite este sábado para meditar, dormir o necessário e planejar sua semana sem pressa. A saúde mental é o grande foco. Quando você limpa o caos externo e se permite o silêncio, as respostas que você tanto buscava aparecem sem esforço.