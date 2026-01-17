3 signos veem a vida finalmente melhorar e o dinheiro aparecer a partir deste sábado (17 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 16:30
A euforia de gastos dos últimos dias precisa dar lugar a uma gestão inteligente. Este sábado marca o início de uma fase onde o dinheiro é tratado com o respeito que merece.
Para Sagitário, Gêmeos e Touro, o universo envia clareza para lidar com bancos, investimentos e o próprio valor profissional. Se existia uma dívida ou uma pendência financeira travada, a energia de Capricórnio ajuda a encontrar a solução pragmática para resolver.
Sagitário sai da fase de "gastos por impulso" e entra no modo "acumulador". É hora de olhar para o saldo e planejar onde cada centavo será colocado.
Gêmeos, por sua vez, deve investigar problemas ocultos em impostos ou heranças; sua percepção para descobrir erros financeiros está afiada. Touro sente uma segurança renovada para expandir seus horizontes financeiros, talvez através de contatos internacionais ou novos estudos técnicos.
O conselho astral para todos é unânime: evite promessas financeiras que você não pode cumprir. A prosperidade hoje vem do "pé no chão" e da capacidade de dizer não para o supérfluo.
Ao organizar suas finanças neste sábado, você abre espaço para que a abundância de 2026 flua de forma constante e sem sustos.