Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos veem a vida finalmente melhorar e o dinheiro aparecer a partir deste sábado (17 de janeiro)

A Lua nas finanças exige organização, mas promete recompensas para quem souber poupar e investir com inteligência

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 16:30

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A euforia de gastos dos últimos dias precisa dar lugar a uma gestão inteligente. Este sábado marca o início de uma fase onde o dinheiro é tratado com o respeito que merece.

Para Sagitário, Gêmeos e Touro, o universo envia clareza para lidar com bancos, investimentos e o próprio valor profissional. Se existia uma dívida ou uma pendência financeira travada, a energia de Capricórnio ajuda a encontrar a solução pragmática para resolver.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (17) prometem ganhos inesperados

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (17) prometem ganhos inesperados

Imagem - 'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

Imagem - 'Jonas 22'? Entenda apelido do participante do BBB 26 e a gafe de Ana Maria Braga

'Jonas 22'? Entenda apelido do participante do BBB 26 e a gafe de Ana Maria Braga

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

Sagitário sai da fase de "gastos por impulso" e entra no modo "acumulador". É hora de olhar para o saldo e planejar onde cada centavo será colocado.

Gêmeos, por sua vez, deve investigar problemas ocultos em impostos ou heranças; sua percepção para descobrir erros financeiros está afiada. Touro sente uma segurança renovada para expandir seus horizontes financeiros, talvez através de contatos internacionais ou novos estudos técnicos.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Outro patamar: 5 signos entram em uma era de dinheiro, expansão e oportunidades em 2026

Esse signo enfrenta um teste importante do universo em 2026

Dia 17 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Conversas inesperadas mexem com certezas profundas e mudam a visão dos signos hoje (17 de janeiro)

250 anos de Jane Austen: veja 17 filmes e séries baseados na obra da escritora

O conselho astral para todos é unânime: evite promessas financeiras que você não pode cumprir. A prosperidade hoje vem do "pé no chão" e da capacidade de dizer não para o supérfluo.

Ao organizar suas finanças neste sábado, você abre espaço para que a abundância de 2026 flua de forma constante e sem sustos.

Leia mais

Imagem - Sandra morre em 'Êta Mundo Melhor?' Vilã leva tiro para salvar Celso; veja o resumo (12 a 17 de janeiro)

Sandra morre em 'Êta Mundo Melhor?' Vilã leva tiro para salvar Celso; veja o resumo (12 a 17 de janeiro)

Imagem - O Kannalha revela bastidores do hit 'O Baiano Tem o Molho' e afirma: 'o protagonista é o baiano'

O Kannalha revela bastidores do hit 'O Baiano Tem o Molho' e afirma: 'o protagonista é o baiano'

Imagem - 10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - Raul coloca Arminda contra a parede: confira resumo do capítulo de ‘Tres Graças’ deste sábado (17 de janeiro)

Raul coloca Arminda contra a parede: confira resumo do capítulo de ‘Tres Graças’ deste sábado (17 de janeiro)
Imagem - Quem era Erlan Bastos, jornalista de celebridades e denúncias que morreu de forma precoce

Quem era Erlan Bastos, jornalista de celebridades e denúncias que morreu de forma precoce
Imagem - Livro espírita 'Violetas na Janela' vai virar série animada com 27 episódios

Livro espírita 'Violetas na Janela' vai virar série animada com 27 episódios

MAIS LIDAS

Imagem - Clube de Guilherme Bellintani anuncia ídolo do Bahia para a temporada 2026
01

Clube de Guilherme Bellintani anuncia ídolo do Bahia para a temporada 2026

Imagem - Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026
02

Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026

Imagem - Como é a cobertura duplex de Faustão vendida por R$ 120 milhões com 20 vagas na garagem, sala de massagem e 1,4 mil m²
03

Como é a cobertura duplex de Faustão vendida por R$ 120 milhões com 20 vagas na garagem, sala de massagem e 1,4 mil m²

Imagem - Erlan Bastos morreu de quê? Entenda o que é a tuberculose peritoneal, como evitar e os sintomas
04

Erlan Bastos morreu de quê? Entenda o que é a tuberculose peritoneal, como evitar e os sintomas