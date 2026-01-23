Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Diretora de empresa baiana morre durante viagem em resort

Kyka Monteiro vivia na cidade de Valença, no Baixo Sul do estado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 23:44

Kyka Monteiro
Kyka Monteiro Crédito: Reprodução/Redes sociais

Morreu nesta quinta-feira (22), a diretora de uma empresa provedora de internet da cidade de Valença, no Baixo Sul do estado. Isabelle de Jesus Monteiro, conhecida por todos na cidade como Kyka Monteiro, estava em um resort com a família no momento da fatalidade.

Kyka estava em uma área rasa da piscina do Rio Quente Resort, brincando com os filhos quando perdeu a consciência, de acordo com informações do portal g1 Goiás. O atendimento médico foi solicitado de imediato e ela chegou a ser encaminhada ainda com vida ao Hospital Municipal da cidade goiana de Rio Quente, mas teve o óbito constatado na unidade.

Amigos e familiares lamentaram morte de Kyka

Kyka Monteiro por Reprodução/Redes sociais
Kyka Monteiro e família por Reprodução
Kyka Monteiro e família por Reprodução
Kyka Monteiro e família por Reprodução
Kyka Monteiro por Reprodução/Redes sociais
Kyka Monteiro por Reprodução/Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
Familiares e amigos lamentaram a morte de Kyka Monteiro por Reprodução/ Redes sociais
1 de 36
Kyka Monteiro por Reprodução/Redes sociais

Amigos e familiares lamentaram a morte de Kyka, que atuava como diretora financeira da empresa Conect Telecom. Ela era casada com o empresário Valdemar, da Conect, com quem tinha dois filhos, Júlia e Victor.

“Lamento o falecimento de Kyka Monteiro, diretora financeira da Conect Telecom e esposa de meu amigo Valdemar da Conect. Me solidarizo com a família pela perda e com todo o povo de Valença”, escreveu o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto.

“Kyka Monteiro deixará um legado de muita alegria, força e personalidade, sendo lembrada com carinho por todos que tiveram o privilégio de sua convivência”, diz nota divulgada pelo Parceiros TecHub Valença.

“Kyka foi uma pessoa alegre, espontânea e cheia de luz, deixando sua marca por onde passou. Sua presença sempre especial fez parte da nossa história e permanecerá viva em nossas memórias e corações”, escreveu a Casa do Empresário de Valença.

O CORREIO procurou o resort e a Polícia Civil de Goiás para obter mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Mais recentes

Imagem - Grave: Salvador só tem uma praia própria para banho em pleno verão

Grave: Salvador só tem uma praia própria para banho em pleno verão
Imagem - Baiana Ana Andrade é reconhecida nos EUA como Estagiária do Ano da Northwestern Mutual

Baiana Ana Andrade é reconhecida nos EUA como Estagiária do Ano da Northwestern Mutual
Imagem - Mais de 700 famílias são contempladas no Minha Casa, Minha Vida em Salvador

Mais de 700 famílias são contempladas no Minha Casa, Minha Vida em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
01

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)
02

Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)

Imagem - 'Peraí, peraí, peraí': o dia em que rádio baiana transmitiu ao vivo a morte de um delegado
03

'Peraí, peraí, peraí': o dia em que rádio baiana transmitiu ao vivo a morte de um delegado

Imagem - Prefeitura abre concurso público com vagas imediatas e salários de até R$ 15,2 mil
04

Prefeitura abre concurso público com vagas imediatas e salários de até R$ 15,2 mil