LUTO

Diretora de empresa baiana morre durante viagem em resort

Kyka Monteiro vivia na cidade de Valença, no Baixo Sul do estado

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 23:44

Kyka Monteiro Crédito: Reprodução/Redes sociais

Morreu nesta quinta-feira (22), a diretora de uma empresa provedora de internet da cidade de Valença, no Baixo Sul do estado. Isabelle de Jesus Monteiro, conhecida por todos na cidade como Kyka Monteiro, estava em um resort com a família no momento da fatalidade.

Kyka estava em uma área rasa da piscina do Rio Quente Resort, brincando com os filhos quando perdeu a consciência, de acordo com informações do portal g1 Goiás. O atendimento médico foi solicitado de imediato e ela chegou a ser encaminhada ainda com vida ao Hospital Municipal da cidade goiana de Rio Quente, mas teve o óbito constatado na unidade.

Amigos e familiares lamentaram morte de Kyka

Amigos e familiares lamentaram a morte de Kyka, que atuava como diretora financeira da empresa Conect Telecom. Ela era casada com o empresário Valdemar, da Conect, com quem tinha dois filhos, Júlia e Victor.

“Lamento o falecimento de Kyka Monteiro, diretora financeira da Conect Telecom e esposa de meu amigo Valdemar da Conect. Me solidarizo com a família pela perda e com todo o povo de Valença”, escreveu o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto.

“Kyka Monteiro deixará um legado de muita alegria, força e personalidade, sendo lembrada com carinho por todos que tiveram o privilégio de sua convivência”, diz nota divulgada pelo Parceiros TecHub Valença.

“Kyka foi uma pessoa alegre, espontânea e cheia de luz, deixando sua marca por onde passou. Sua presença sempre especial fez parte da nossa história e permanecerá viva em nossas memórias e corações”, escreveu a Casa do Empresário de Valença.