Prepare o coração: 3 signos entram em uma fase de encontros a partir deste sábado (24 de janeiro)

Signos podem conhecer alguém que vai mudar completamente sua perspectiva no amor

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 07:07

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Se você estava pensando em ficar em casa vendo série, mude os planos. O céu de hoje está vibrante e pede movimento.

Para os Gêmeos, o networking não serve só para o trabalho: um amigo pode ser a ponte para um novo amor.

Já para os Arianos, a autoconfiança está tão alta que vai ser impossível passar despercebido em qualquer lugar.

Se você é de Leão, o destino pode colocar alguém de uma cultura ou cidade diferente no seu caminho.

A dica é: saia da bolha e esteja aberto ao inesperado. O amor hoje não tem hora marcada, ele acontece no meio da diversão.

Signo Signos Horóscopo Astrologia

