Prepare o coração: 3 signos entram em uma fase de encontros a partir deste sábado (24 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 07:07
Se você estava pensando em ficar em casa vendo série, mude os planos. O céu de hoje está vibrante e pede movimento.
Para os Gêmeos, o networking não serve só para o trabalho: um amigo pode ser a ponte para um novo amor.
Já para os Arianos, a autoconfiança está tão alta que vai ser impossível passar despercebido em qualquer lugar.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Se você é de Leão, o destino pode colocar alguém de uma cultura ou cidade diferente no seu caminho.
A dica é: saia da bolha e esteja aberto ao inesperado. O amor hoje não tem hora marcada, ele acontece no meio da diversão.