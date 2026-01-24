VÍDEO

Ney Matogrosso é confundido com Caetano Veloso durante passeio em Salvador

Artista faz apresentação neste sábado (24), no Festival de Verão 2026

Millena Marques

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 09:22

Ney Matogrosso é tietado por fã no Centro Histórico Crédito: Reprodução/Instagram

Prestes a se apresentar no Festival de Verão 2026, o cantor Ney Matogrosso aproveitou a tarde de sexta-feira (23) para passear pelas ruas do Centro Histórico de Salvador. Durante o passeio, o artista foi confundido com Caetano Veloso.

Em registro descontraído publicado no Instagram, Ney aparece ao lado de um trabalhador local, que faz questão de deixar registrado o encontro com um dos maiores nomes da música brasileira.

"Um dos melhores cantores do Brasil está aqui. Ele, da geração de Elis Regina, de todos os MPBs do Brasil, está aqui com a gente, na Bahia, Salvador, e você, que está aí, venha para cá. Aqui temos o cantor número um: 'Caetano Veloso'", disse o trabalhador.

A troca de nomes foi recebida com espontaneidade e humor por Ney Matogrosso. Nos comentários da publicação, os fãs do artista se divertiram com a cena. "Que demais! Ney, você é muito especial", escreveu uma. "Ney é um gentleman (cavalheiro)! Artista de verdade e genuinamente humilde. Quem me dera encontrá-lo assim pelas ruas", publicou outra.