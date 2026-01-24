FV 26

Veja no que apostar no Festival de Verão 2026

Para facilitar a vida de quem gosta de encarar surpresas e aproveitar o embalo, sugerimos cinco shows imperdíveis para você curtir

Maria Raquel Brito

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 05:00

Festival de Verão Crédito: Divulgação

Roupas confortáveis, protetor solar e muita disposição: o Festival de Verão 2026 está batendo na porta. Com 12 atrações ao longo dos dois dias de festa, é uma tarefa difícil apontar os shows imperdíveis — afinal, gosto é relativo e, dizem por aí, não se discute.

Mas, para ajudar o leitor que ainda não sabe o que assistir no festival, seguimos o critério afetivo e a diversidade das atrações para selecionar cinco shows que te darão a chance de aproveitar de tudo um pouco.

Confira programação do Festival de Verão 2026 1 de 13

A curadoria da 25ª edição do FV ficou mais uma vez por conta do diretor artístico Zé Ricardo (também vice-presidente artístico da Rock World e curador no Rock in Rio), que este ano partiu da vontade de apresentar diferentes recortes nos dois dias de festival.

O objetivo era que “o primeiro dia de festival fosse icônico e que o segundo fosse um dia de festa”. O resultado foi uma grade de atrações que dá seguimento ao costume do evento, que agora tem sua própria arena no Wet Eventos, de juntar ritmos e artistas que demonstram a pluralidade da música brasileira.

Caso decida seguir as humildes dicas desta repórter, você aproveitará dois mundos. No sábado, os ícones consagrados e as novas gerações. E, no domingo, o clima de celebração.

Confira:

Ney Matogrosso

No sábado, um dos shows que precisam ser vistos é o de Ney Matogrosso. Símbolo de versatilidade na música brasileira, Ney traz o seu Bloco na Rua pela quarta vez para a capital baiana no Festival, e garante ter mudado algumas músicas para que o repertório não fique repetitivo. Trará para o público soteropolitano sucessos próprios e músicas como “Casinha de Sapê” e “O Vira”.

Dominguinho

Formado por João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, o premiado projeto Dominguinho é uma ode ao forró raiz. No sábado, o trio traz o projeto para Salvador pela primeira vez e promete um show cheio de memória, sanfona e emoção.

Rachel Reis e Márcio Victor

O encontro entre Rachel Reis e Márcio Victor promete ser outro showzaço de sábado. A apresentação marca a estreia da sereiona no festival, e escolheu logo um veterano daqueles para dividir o palco em faixas como “Apavoro”, parceria entre os dois lançada no álbum “Divina Casca”, de Rachel.

Belo

O romantismo de Belo chega com tudo no domingo. Em um show desenvolvido especialmente para o Festival de Verão, o cantor promete embalar a noite dos casais (e fazer os solteiros sofrerem) do jeito que só ele sabe.

Oh Polêmico

No palco Rua, as apresentações também estarão a todo vapor. No segundo dia de festa, Oh Polêmico sobe ao palco com uma coleção de sucessos que fazem parte da playlist de todo mundo que gosta de um bom pagodão.