Confira a ordem das atrações do Festival de Verão 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 07:56
O Festival de Verão 2026 reúne diversos nomes de peso da música brasileira neste final de semana, no Wet Eventos, em Salvador. Com dois palcos principais, passarão por lá nomes como Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Ney Matogrosso.
Nos dois dias, sábado (24) e domingo (25), os portões serão abertos às 15h. No entanto, o primeiro show de sábado está previsto para 18h35. Já no domingo, a primeira atração deve subir ao palco ás 17h35. Confira ordem completa abaixo.
Sábado (24)
Rachel Reis convida Márcio Victor (Palco Ponte)
Ney Matogrosso (Palco Cais)
Caetano Veloso (Palco Ponte)
Ivete Sangalo (Palco Cais)
“Dominguinho” – João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho (Palco Cais)
Carlinhos Brown (Palco Ponte)
Confira programação do Festival de Verão 2026
Domingo (25)
Teto convida WIU (Palco Cais)
Luísa Sonza (Palco Ponte)
Léo Santana (Palco Cais)
Wesley Safadão com Elba Ramalho (Palco Ponte)
Péricles (Palco Cais)
Belo (Palco Ponte)
Palco Rua by Coke Studio
Sábado (24)
Início do primeiro show às 17h
Clariana convida Tiri e Felipe Barros
Aila Menezes cantando Alcione
Mesa de Axé
Diggo
Domingo (25)
Início do primeiro show às 17h
Uel
Guig Guetto
Filhos do Brasil
Oh Polêmico