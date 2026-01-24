Acesse sua conta
Confira a ordem das atrações do Festival de Verão 2026

Evento, que ocorre no Wet Eventos, tem dois palcos principais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 07:56

Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026
Caetano Veloso se apresenta neste sábado (24) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Festival de Verão 2026 reúne diversos nomes de peso da música brasileira neste final de semana, no Wet Eventos, em Salvador. Com dois palcos principais, passarão por lá nomes como Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Ney Matogrosso.

Nos dois dias, sábado (24) e domingo (25), os portões serão abertos às 15h. No entanto, o primeiro show de sábado está previsto para 18h35. Já no domingo, a primeira atração deve subir ao palco ás 17h35. Confira ordem completa abaixo.

Sábado (24)

Rachel Reis convida Márcio Victor (Palco Ponte)

Ney Matogrosso (Palco Cais)

Caetano Veloso (Palco Ponte)

Ivete Sangalo (Palco Cais)

“Dominguinho” – João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho (Palco Cais)

Carlinhos Brown (Palco Ponte)

Confira programação do Festival de Verão 2026

Rachel Reis se apresenta no sábado com participação de Márcio Victor por Geovane Peixoto
Ney Matogrosso canta no sábado por Marcos Hermes/Divulgação
Projeto Dominguinho, formado por João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho, é mais uma atração do primeiro dia de festival por Beatriz Dammy/Globo
Caetano Veloso sobe ao palco do FV no sábado por Divulgação
Ivete Sangalo também se apresenta no sábado por Reprodução | Instagram
Carlinhos Brown fecha o primeiro dia de FV por Dodô Villar
Rapper WIU convida Teto no segundo dia de Festival de Verão por Divulgação
Luísa Sonza se apresenta no domingo por Pam Martins/Divulgação
Léo Santana também canta no domingo por Reprodução/Instagram
Wesley Safadão convida Elba Ramalho para cantar no segundo dia de FV por Reprodução/Instagram
Elba Ramalho é convidada de Wesley Safadão no FV por Reprodução/Instagram
Péricles se apresenta no domingo por divulgação
Belo também se apresenta no segundo dia por Reprodução/Instagram
1 de 13
Rachel Reis se apresenta no sábado com participação de Márcio Victor por Geovane Peixoto

Domingo (25)

Teto convida WIU (Palco Cais)

Luísa Sonza (Palco Ponte)

Léo Santana (Palco Cais)

Wesley Safadão com Elba Ramalho (Palco Ponte)

Péricles (Palco Cais)

Belo (Palco Ponte)

Palco Rua by Coke Studio

Sábado (24)

Início do primeiro show às 17h

Clariana convida Tiri e Felipe Barros

Aila Menezes cantando Alcione

Mesa de Axé

Diggo

Domingo (25)

Início do primeiro show às 17h

Uel

Guig Guetto

Filhos do Brasil

Oh Polêmico

Tags:

Bahia Salvador Festival de Verão

