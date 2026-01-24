Acesse sua conta
Saulo anuncia show gratuito em Salvador neste domingo (25)

Seguindo o formato dos últimos anos, a apresentação terá caráter solidário

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 15:04

Saulo Fernandes
Saulo Fernandes Crédito: @jardelsouza

Com toda a sua energia e axé, o cantor Saulo vai comandar um show gratuito neste domingo (25), a partir das 15h30, no Jardim dos Namorados, em Salvador. Na ocasião, o artista promete agitar o público com grandes sucessos que marcaram a sua trajetória e a história da Axé Music, antecipando o que os foliões podem esperar da sua tradicional Pipoca no Carnaval.

Vale lembrar que Saulo será uma das atrações do Camarote Salvador em 2026. A apresentação acontece na segunda-feira de Carnaval, dia 16 de fevereiro. Além disso, o artista também fará um show gratuito no sábado, dia 14, no mirante do camarote, voltado para o Circuito Barra-Ondina, marcando a terceira vez consecutiva em que leva sua energia à pipoca.

Seguindo o formato dos últimos anos, a apresentação terá caráter solidário. Parte dos recursos arrecadados será destinada ao Hospital Martagão Gesteira, referência no atendimento pediátrico na Bahia. A instituição filantrópica realiza mais de 500 mil atendimentos gratuitos por ano e é especializada em áreas como cardiologia, oncologia e neurocirurgia.

