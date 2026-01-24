Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Foragido por morte de jovem de 18 anos na Bahia é preso em Alagoas

Suspeito  estava escondido em Arapiraca desde 2020

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 16:33

Operação conjunta prendeu suspeito
Operação conjunta prendeu suspeito Crédito: Divulgação

Um homem de 37 anos, investigado por envolvimento em um homicídio ocorrido no interior da Bahia, foi preso na sexta-feira (23) no município de Arapiraca, em Alagoas. A captura foi resultado de uma ação conjunta entre as forças de segurança dos dois estados.

O suspeito é apontado como um dos participantes da morte de Expedito Souza Correia, que tinha 18 anos. O crime aconteceu em 2020, no município de Adustina, localizado no nordeste baiano. Desde o ano do homicídio, o investigado estava foragido da Justiça da Bahia.

De acordo com as investigações, ele é suspeito de integrar um grupo criminoso com atuação na região onde o jovem foi morto. A prisão ocorreu após diligências e troca de informações entre a Delegacia Territorial (DT) de Adustina e a Polícia Civil de Alagoas.

Após ser localizado e detido, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário alagoano. Atualmente, ele permanece custodiado no Centro de Custódia Penal de Alagoas, onde aguarda o recambiamento para a Bahia.

Mais recentes

Imagem - Quem é a diretora de empresa baiana que morreu em resort durante viagem de família

Quem é a diretora de empresa baiana que morreu em resort durante viagem de família
Imagem - Mapa mental funciona? Jovem que passou em vários concursos explica como usar técnica sem errar

Mapa mental funciona? Jovem que passou em vários concursos explica como usar técnica sem errar
Imagem - Colisão na BA-131 mata dois homens e parte corpo de uma das vítimas ao meio

Colisão na BA-131 mata dois homens e parte corpo de uma das vítimas ao meio

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)
01

Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)

Imagem - Universo manda recado para 3 signos: desacelere e preste atenção aos sinais que vêm se repetindo
02

Universo manda recado para 3 signos: desacelere e preste atenção aos sinais que vêm se repetindo

Imagem - Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho
03

Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho

Imagem - Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro
04

Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro