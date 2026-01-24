SEGURANÇA

Foragido por morte de jovem de 18 anos na Bahia é preso em Alagoas

Suspeito estava escondido em Arapiraca desde 2020

Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 16:33

Operação conjunta prendeu suspeito Crédito: Divulgação

Um homem de 37 anos, investigado por envolvimento em um homicídio ocorrido no interior da Bahia, foi preso na sexta-feira (23) no município de Arapiraca, em Alagoas. A captura foi resultado de uma ação conjunta entre as forças de segurança dos dois estados.

O suspeito é apontado como um dos participantes da morte de Expedito Souza Correia, que tinha 18 anos. O crime aconteceu em 2020, no município de Adustina, localizado no nordeste baiano. Desde o ano do homicídio, o investigado estava foragido da Justiça da Bahia.

De acordo com as investigações, ele é suspeito de integrar um grupo criminoso com atuação na região onde o jovem foi morto. A prisão ocorreu após diligências e troca de informações entre a Delegacia Territorial (DT) de Adustina e a Polícia Civil de Alagoas.