Quem é a diretora de empresa baiana que morreu em resort durante viagem de família

Carol Neves
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 16:11
A diretora financeira Isabelle de Jesus Monteiro, conhecida como Kyka Monteiro, era uma das principais executivas da Conect Telecom, empresa provedora de internet de fibra ótica com sede em Valença, na Bahia. Aos 37 anos, ela morreu após passar mal enquanto estava hospedada em um hotel na cidade de Rio Quente, no sul de Goiás.
Kyka era descrita por colegas de trabalho e entidades locais como uma profissional dedicada, além de uma pessoa alegre, educada e carismática. Após a confirmação da morte, a Conect Telecom publicou em suas redes sociais diversas notas de pesar enviadas por instituições da cidade, ressaltando a simpatia e o carinho da diretora financeira.
Casada com o empresário Valdemar Melo da Mata, conhecido como Valdemar da Conect, que chegou a disputar a Prefeitura de Valença nas eleições municipais de 2024, Kyka deixa o marido e filhos. O número de filhos aparece de forma diferente em comunicados oficiais e manifestações nas redes sociais.
Amigos e familiares lamentaram morte de Kyka
O que aconteceu
O episódio ocorreu na quinta-feira (22). Conforme informações divulgadas pelo próprio empreendimento, Isabelle estava em água rasa, interagindo normalmente com familiares, quando perdeu a consciência dentro da piscina.
Em nota, o Rio Quente Resorts informou que prestou atendimento imediato à hóspede e deu suporte à família. “A hóspede interagia com a família normalmente em água rasa quando perdeu a consciência. Assim que a inconsciência foi constatada, a família solicitou socorro e foi prontamente assistida”, informou o resort. Ainda segundo o comunicado, Isabelle recebeu “o competente atendimento profissional imediato no local, em conformidade com os protocolos de segurança” e foi encaminhada com vida ao Hospital Municipal de Rio Quente, onde morreu.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Caldas Novas informaram que não atenderam a ocorrência. O caso foi registrado na Polícia Civil como morte acidental.
O velório de Kyka Monteiro acontece às 19h deste sábado (24), no Loteamento Bahia, no bairro Bolívia, em Valença. O sepultamento está previsto para o domingo (25), às 8h, no cemitério local.