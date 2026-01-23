Acesse sua conta
O que é seu vai voltar? Universo anuncia reencontros para Libra, Virgem e Leão a partir de hoje (23 de janeiro)

A coragem de Áries encontra a sensibilidade necessária para fechar capítulos ou recomeçar histórias do passado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 23:23

Signos e presente do universo
Signos e presente do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O céu de hoje traz a coragem que faltava para resolver aquele assunto pendente.

Para Libra, as parcerias que estavam estremecidas ganham uma nova chance através do diálogo corajoso.

Virgem sente a necessidade de abrir o coração e falar verdades guardadas, o que pode trazer uma libertação emocional sem precedentes.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Tarot desta sexta-feira (23 de janeiro) aponta revelações e mudanças inesperadas para todos os signos

O universo abre novos caminhos hoje (23 de janeiro), e 3 signos sentem uma esperança que parecia esquecida

A vida começa a pesar menos a partir de agora e 4 signos sentem mais leveza depois de hoje (23 de janeiro)

Os signos sentem a chegada da clareza hoje (23 de janeiro) e percebem quem precisa mudar de postura

A vida financeira desses 3 signos muda de vez a partir de 2026 e inaugura uma era de riqueza e estabilidade

Já para Leão, o desejo de expansão pode trazer de volta um antigo sonho ou projeto de viagem que estava pausado.

É um dia de 'limpeza' ativa: você decide o que fica e o que vai, mas agora com a certeza de quem sabe o que merece.

