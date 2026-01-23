O que é seu vai voltar? Universo anuncia reencontros para Libra, Virgem e Leão a partir de hoje (23 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 23:23
O céu de hoje traz a coragem que faltava para resolver aquele assunto pendente.
Para Libra, as parcerias que estavam estremecidas ganham uma nova chance através do diálogo corajoso.
Virgem sente a necessidade de abrir o coração e falar verdades guardadas, o que pode trazer uma libertação emocional sem precedentes.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Já para Leão, o desejo de expansão pode trazer de volta um antigo sonho ou projeto de viagem que estava pausado.
É um dia de 'limpeza' ativa: você decide o que fica e o que vai, mas agora com a certeza de quem sabe o que merece.