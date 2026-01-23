ASTROLOGIA

O que é seu vai voltar? Universo anuncia reencontros para Libra, Virgem e Leão a partir de hoje (23 de janeiro)

A coragem de Áries encontra a sensibilidade necessária para fechar capítulos ou recomeçar histórias do passado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 23:23

Signos e presente do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O céu de hoje traz a coragem que faltava para resolver aquele assunto pendente.



Para Libra, as parcerias que estavam estremecidas ganham uma nova chance através do diálogo corajoso.

Virgem sente a necessidade de abrir o coração e falar verdades guardadas, o que pode trazer uma libertação emocional sem precedentes.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Já para Leão, o desejo de expansão pode trazer de volta um antigo sonho ou projeto de viagem que estava pausado.

