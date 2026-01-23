Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com vagas imediatas e salários de até R$ 15,2 mil

Há oportunidade para todos níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 09:42

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Guariba, no interior de São Paulo, publicou edital de concurso público com oferta de cinco vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.635,10 a R$ 15.271,34, conforme a função.

As inscrições estarão abertas entre os dias 23 de janeiro e 20 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, o Instituto INEPAM. As taxas de participação variam de R$ 42,58 a R$ 63,88, a depender do nível de escolaridade exigido.

As provas objetivas estão previstas para o dia 8 de março de 2026.

Entre os cargos ofertados estão motorista, auxiliar de saúde bucal, fonoaudiólogo, médicos de diversas especialidades, professores, auditor fiscal de tributos, psicólogo e enfermeiro, além de vagas para a área administrativa e de manutenção. A maior remuneração é destinada ao cargo de médico do Programa Estratégia Saúde da Família.

Os aprovados também terão direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 900.

De acordo com o edital, o processo seletivo poderá contar com prova objetiva para todos os cargos, além de prova prática para funções específicas e avaliação de títulos para algumas carreiras de nível superior. Os requisitos de escolaridade e registro profissional variam conforme o cargo pretendido.

Acesse o edital completo.

