COMBUSTÍVEIS

Gasolina Premium 100 chega ao mercado para atender motores de alta performance

Produto com alta octanagem garante melhor aproveitamento da potência e eficiência do motor

Donaldson Gomes

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:23

Braskem amplia portfólio de combustível no mercado Crédito: GettyImages/Divulgação

A Braskem anuncia o lançamento da Gasolina Premium 100, ampliando seu portfólio de combustíveis de alto desempenho destinados aos veículos com motores de alta performance e turboalimentados - comuns em modelos esportivos e importados. O lançamento permite que esses motores operem dentro da sua especificação técnica, de modo a garantir melhor aproveitamento da potência projetada.

O novo produto apresenta valor mínimo garantido de 100 octanas RON (Research Octane Number), o que contribui para um funcionamento mais suave e com maior eficiência do conjunto mecânico. O índice RON mede a resistência do combustível à detonação precoce dentro do motor e está diretamente relacionado à eficiência e à performance em aplicações mais exigentes. Desse modo, quanto maior o número, melhor o desempenho do produto.

Com a novidade, a companhia reforça a versatilidade do seu portfólio de químicos e sua capacidade de desenvolver soluções alinhadas às demandas técnicas do setor automotivo, especialmente em segmentos que exigem combustíveis de maior qualidade e estabilidade de desempenho.

“O mercado de automóveis com motores de alta performance está em expansão. Estamos preparados para atender essa demanda em parceria com nossos clientes com uma nova gasolina de alta qualidade e alto rendimento. Nossa Gasolina Premium 100 oferece um valor mínimo garantido de 100 octanas, o que melhora a performance e garante um maior aproveitamento da potência e da eficiência do motor”, afirma Eduardo Camelyer, líder comercial de combustíveis da Braskem.

Atualmente, a companhia já conta com duas gasolinas em seu portfólio: a gasolina A comum e a gasolina premium com octanagem RON 97. Com o lançamento da Gasolina Premium 100, a Braskem passa a oferecer sua opção de maior octanagem, voltada às aplicações que demandam desempenho superior.

A gasolina, já utilizada por clientes do setor de distribuição de combustíveis, é fabricada no Polo Petroquímico do Grande ABC, em São Paulo — uma região estratégica devido à sua proximidade com o principal mercado consumidor desse tipo de combustível no país.