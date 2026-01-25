Hoje (25 de janeiro), os signos sentem que algo se ajeita por dentro e decisões ganham mais sentido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 03:00
Hoje tem um ritmo diferente. O dia convida os signos a desacelerar, observar sentimentos e reorganizar pensamentos sem cobrança. Não é sobre grandes ações, mas sobre perceber o que faz sentido manter e o que já pode ser deixado para trás. Um domingo ideal para alinhar emoções, fortalecer decisões internas e preparar o terreno para a semana.
Áries: Hoje, você entende que nem toda resposta precisa ser imediata. Ao diminuir a pressa, sua clareza aumenta e suas escolhas ficam mais certeiras.
Dica cósmica: Respeite o tempo das decisões.
Touro: Hoje, o conforto emocional ganha prioridade. Você sente necessidade de segurança e bem estar, e isso ajuda a reorganizar pensamentos importantes.
Dica cósmica: Cuide do que te traz estabilidade.
Gêmeos: Hoje, conversas internas ganham força. Você percebe melhor o que pensa e sente, facilitando decisões mais alinhadas com sua verdade.
Dica cósmica: Ouça sua própria voz com atenção.
Câncer: Hoje, sentimentos se acomodam. O dia ajuda você a compreender emoções antigas com mais leveza e menos peso emocional.
Dica cósmica: Seja gentil com seu passado.
Leão: Hoje, você sente menos necessidade de provar algo. O descanso emocional fortalece sua confiança e sua presença.
Dica cósmica: Valorize o silêncio que fortalece.
Virgem: Hoje, organizar a mente traz alívio. Pequenos ajustes internos ajudam você a se sentir mais seguro e confiante.
Dica cósmica: Não tente controlar tudo.
Libra: Hoje, o equilíbrio vem ao escolher a própria paz. Você percebe que agradar menos pode significar viver melhor.
Dica cósmica: Priorize sua harmonia interna.
Escorpião: Hoje, emoções profundas se mostram com mais clareza. Ao aceitar o que sente, você ganha força e estabilidade.
Dica cósmica: Não lute contra seus sentimentos.
Sagitário: Hoje, desacelerar amplia sua visão. O dia ajuda você a entender melhor seus desejos e limites.
Dica cósmica: Pausa também é crescimento.
Capricórnio: Hoje, você relaxa um pouco o controle e percebe que isso não enfraquece sua posição, apenas traz mais leveza.
Dica cósmica: Confie sem rigidez.
Aquário: Hoje, ideias se reorganizam. O descanso mental favorece insights importantes para os próximos dias.
Dica cósmica: Dê espaço para novas percepções.
Peixes: Hoje, a sensibilidade aumenta, mas vem acompanhada de clareza emocional. Você entende melhor o que precisa de cuidado.
Dica cósmica: Honre o que seu coração pede.