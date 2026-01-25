Acesse sua conta
Hoje (25 de janeiro), os signos sentem que algo se ajeita por dentro e decisões ganham mais sentido

O domingo favorece reflexões, ajustes emocionais e decisões tomadas com mais maturidade e menos pressa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 03:00

Anjo, signos, proteção
Anjo, signos, proteção Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje tem um ritmo diferente. O dia convida os signos a desacelerar, observar sentimentos e reorganizar pensamentos sem cobrança. Não é sobre grandes ações, mas sobre perceber o que faz sentido manter e o que já pode ser deixado para trás. Um domingo ideal para alinhar emoções, fortalecer decisões internas e preparar o terreno para a semana.

Áries: Hoje, você entende que nem toda resposta precisa ser imediata. Ao diminuir a pressa, sua clareza aumenta e suas escolhas ficam mais certeiras.

Dica cósmica: Respeite o tempo das decisões.

Touro: Hoje, o conforto emocional ganha prioridade. Você sente necessidade de segurança e bem estar, e isso ajuda a reorganizar pensamentos importantes.

Dica cósmica: Cuide do que te traz estabilidade.

Gêmeos: Hoje, conversas internas ganham força. Você percebe melhor o que pensa e sente, facilitando decisões mais alinhadas com sua verdade.

Dica cósmica: Ouça sua própria voz com atenção.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer: Hoje, sentimentos se acomodam. O dia ajuda você a compreender emoções antigas com mais leveza e menos peso emocional.

Dica cósmica: Seja gentil com seu passado.

Leão: Hoje, você sente menos necessidade de provar algo. O descanso emocional fortalece sua confiança e sua presença.

Dica cósmica: Valorize o silêncio que fortalece.

Virgem: Hoje, organizar a mente traz alívio. Pequenos ajustes internos ajudam você a se sentir mais seguro e confiante.

Dica cósmica: Não tente controlar tudo.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje, o equilíbrio vem ao escolher a própria paz. Você percebe que agradar menos pode significar viver melhor.

Dica cósmica: Priorize sua harmonia interna.

Escorpião: Hoje, emoções profundas se mostram com mais clareza. Ao aceitar o que sente, você ganha força e estabilidade.

Dica cósmica: Não lute contra seus sentimentos.

Sagitário: Hoje, desacelerar amplia sua visão. O dia ajuda você a entender melhor seus desejos e limites.

Dica cósmica: Pausa também é crescimento.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: Hoje, você relaxa um pouco o controle e percebe que isso não enfraquece sua posição, apenas traz mais leveza.

Dica cósmica: Confie sem rigidez.

Aquário: Hoje, ideias se reorganizam. O descanso mental favorece insights importantes para os próximos dias.

Dica cósmica: Dê espaço para novas percepções.

Peixes: Hoje, a sensibilidade aumenta, mas vem acompanhada de clareza emocional. Você entende melhor o que precisa de cuidado.

Dica cósmica: Honre o que seu coração pede.

