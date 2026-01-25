A carta Caminhos domina o Baralho Cigano deste domingo (25): escolhas definem o rumo a seguir

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 05:00
A carta que rege este domingo (25) é Caminhos, símbolo direto de escolhas, bifurcações e definição de rumos. A energia do dia favorece reflexões importantes, mas exige responsabilidade emocional. Adiar decisões ou tentar manter tudo em aberto pode gerar confusão e desgaste.
No campo emocional, Caminhos aponta indecisões que já pesam. Relações indefinidas, sentimentos divididos ou situações mal resolvidas pedem posicionamento. O Baralho Cigano alerta que não escolher também é uma escolha, e pode levar à perda de oportunidades ou ao afastamento de quem espera clareza.
Na vida prática, a carta indica necessidade de priorizar. O domingo é ideal para avaliar possibilidades, descartar excessos e entender o que realmente faz sentido manter. Não é dia de agir por impulso, mas sim de observar com honestidade antes de seguir por um dos caminhos.
No plano espiritual, Caminhos traz um convite ao autoconhecimento. O Baralho Cigano aconselha silêncio, escuta interna e conexão com a própria intuição. A resposta que você procura já está disponível, mas exige coragem para ser aceita.
Tarot Cigano
Mensagem do dia
Escolher com consciência é o que evita arrependimentos. Hoje, o caminho certo é aquele que traz paz, não aquele que apenas parece mais fácil.