Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (25) prometem dinheiro no bolso

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 06:00
Chegamos ao domingo, dia 25 de janeiro de 2026, e o céu preparou um cenário curioso para nós. Enquanto o Sol em Aquário nos faz querer mudar o mundo e buscar liberdade, a Lua entrou em Touro, pedindo o oposto: pé no chão, conforto e aquele prazer que só uma boa comida e segurança financeira trazem.
Sabe aquele palpite que aparece do nada? Hoje ele tem uma base sólida. É um dia de "sorte silenciosa", onde a paciência e a escolha certa das dezenas podem render ótimas surpresas. Se você vai fazer sua aposta, confira o que os astros dizem para o seu signo e quais números estão vibrando mais forte:
