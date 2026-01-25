ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (25) prometem dinheiro no bolso

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Chegamos ao domingo, dia 25 de janeiro de 2026, e o céu preparou um cenário curioso para nós. Enquanto o Sol em Aquário nos faz querer mudar o mundo e buscar liberdade, a Lua entrou em Touro, pedindo o oposto: pé no chão, conforto e aquele prazer que só uma boa comida e segurança financeira trazem.

Sabe aquele palpite que aparece do nada? Hoje ele tem uma base sólida. É um dia de "sorte silenciosa", onde a paciência e a escolha certa das dezenas podem render ótimas surpresas. Se você vai fazer sua aposta, confira o que os astros dizem para o seu signo e quais números estão vibrando mais forte:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

Cuide da sua garganta e evite esforços desnecessários com a voz. Números da sorte: 14, 26, 51

Touro (21/04 a 20/05)

Dia de spa em casa. Foque na sua autoestima e beleza. Números da sorte: 2, 9, 37

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Priorize o sono. Recarregar as energias é fundamental para o seu bem-estar. Números da sorte: 9, 31, 44

Câncer (21/06 a 22/07)

Uma caminhada ao ar livre com quem você gosta vai renovar seu humor. Números da sorte: 7, 22, 58

Leão (22/07 a 22/08)



Relaxar os ombros e o pescoço é essencial; você anda carregando muita tensão. Números da sorte: 10, 35, 49

Virgem (23/08 a 22/09)

Pratique algo que conecte sua mente ao seu corpo, como uma meditação leve. Números da sorte: 5, 18, 52

Libra (23/09 a 22/10)

Regeneração é a palavra. Não force seus limites físicos. Números da sorte: 13, 27, 40

Escorpião (23/10 a 21/11)

O contato com a terra ou com plantas vai equilibrar sua energia. Números da sorte: 8, 21, 59



Sagitário (22/11 a 21/12)

Vá de comida caseira. Evite exageros com alimentos processados. Números da sorte: 6, 24, 39

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Muita disposição para esportes ou brincadeiras ao ar livre. Números da sorte: 3, 17, 42

Aquário (20/01 a 18/02)

Autoconhecimento e relaxamento no seu canto preferido são o melhor remédio. Números da sorte: 4, 20, 55