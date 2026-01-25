Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (25) prometem dinheiro no bolso

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Chegamos ao domingo, dia 25 de janeiro de 2026, e o céu preparou um cenário curioso para nós. Enquanto o Sol em Aquário nos faz querer mudar o mundo e buscar liberdade, a Lua entrou em Touro, pedindo o oposto: pé no chão, conforto e aquele prazer que só uma boa comida e segurança financeira trazem.

Sabe aquele palpite que aparece do nada? Hoje ele tem uma base sólida. É um dia de "sorte silenciosa", onde a paciência e a escolha certa das dezenas podem render ótimas surpresas. Se você vai fazer sua aposta, confira o que os astros dizem para o seu signo e quais números estão vibrando mais forte:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Cuide da sua garganta e evite esforços desnecessários com a voz.
  • Números da sorte: 14, 26, 51

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Dia de spa em casa. Foque na sua autoestima e beleza.
  • Números da sorte: 2, 9, 37

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Priorize o sono. Recarregar as energias é fundamental para o seu bem-estar.
  • Números da sorte: 9, 31, 44

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Uma caminhada ao ar livre com quem você gosta vai renovar seu humor.
  • Números da sorte: 7, 22, 58

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • Relaxar os ombros e o pescoço é essencial; você anda carregando muita tensão.
  • Números da sorte: 10, 35, 49

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Pratique algo que conecte sua mente ao seu corpo, como uma meditação leve.
  • Números da sorte: 5, 18, 52

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Regeneração é a palavra. Não force seus limites físicos.
  • Números da sorte: 13, 27, 40

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    O contato com a terra ou com plantas vai equilibrar sua energia.
  • Números da sorte: 8, 21, 59

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Vá de comida caseira. Evite exageros com alimentos processados.
  • Números da sorte: 6, 24, 39

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Muita disposição para esportes ou brincadeiras ao ar livre.
  • Números da sorte: 3, 17, 42

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Autoconhecimento e relaxamento no seu canto preferido são o melhor remédio.
  • Números da sorte: 4, 20, 55

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Saia do sofá. Uma caminhada leve vai te tirar do sedentarismo.
  • Números da sorte: 11, 28, 60

