Dia de São Sebastião: dia 20 de janeiro de 2026 é feriado?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 01:05
Várias cidades do Brasil têm feriado nesta terça-feira (20), Dia de São Sebastião. A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.
O Dia de São Sebastião é celebrado em 20 de janeiro. Essa data é feriado municipal no Rio de Janeiro, em homenagem ao santo padroeiro da cidade, entre outros locais. São Sebastião foi um soldado romano e cristão do século III, conhecido por sua fé inabalável mesmo diante da perseguição aos cristãos. Ele foi martirizado, ou seja, morto por defender sua fé, tornando-se um símbolo de coragem e proteção, especialmente contra epidemias e doenças, já que era associado à proteção do corpo e da saúde.
Sim, o dia 20 de janeiro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
ABELARDO LUZ (SC)
ACARAU (CE)
ACRELANDIA (AC)
AFONSO CLAUDIO (ES)
AGUA COMPRIDA (MG)
AGUA FRIA (BA)
AGUANIL (MG)
AGUAS BELAS (PE)
AGUAS VERMELHAS (MG)
ALEGRIA (RS)
ALENQUER (PA)
ALIANCA (PE)
ALOANDIA (GO)
ALPINOPOLIS (MG)
ALTAIR (SP)
ALTAMIRA (PA)
ALTO GARCAS (MT)
ALTONIA (PR)
AMERICA DOURADA (BA)
ANDIRA (PR)
ANDRADAS (MG)
ANDRADINA (SP0
ANITAPOLIS (SC)
APERIBE (RJ)
APUI (AM)
ARACAI (MG)
ARACAGI (PB)
ARACATI (CE)
ARAPUTANGA (MT)
ARARUAMA (RJ)
ARARUNA (PB)
ARAUJOS (MG)
AREADO (MG)
ARENAPOLIS (MT)
ARRAIAS (TO)
ARVOREDO (SC)
ASTORGA (PR)
AVAI (SP)
BADY BASSITT (SP)
BAGE (RS)
BALNEARIO GAIVOTA (SC)
BARRA MANSA (RJ)
BAYEUX (RN)
BELA VISTA DE MINAS (MG)
BELMONTE (BA)
BELO CAMPO (BA)
BELO JARDIM (PE)
BELO VALE (MG)
BEZERROS (PE)
BIQUINHAS (MG)
BOA ESPERANCA DO SUL (SP)
BOA VISTA (RR)
BOM CONSELHO (PE)
BOM JARDIM DA SERRA (SC)
BOM JARDIM DE GOIAS (GO)
BOM REPOUSO (MG)
BONFIM (RR)
BONITO (PE)
BORBOREMA (SP)
BRASILIA DE MINAS (MG)
BRAUNA (SP)
BREU BRANCO (PA)
BREVES (PA)
BRUMADINHO (MG)
BRUMADO (BA)
BUJARI (AC)
CAAPORA (PB)
CABECEIRA GRANDE (MG)
CACHOEIRA DOURADA (GO)
CAIAPONIA (GO)
CAJAMAS (SP)
CAJURU (SP)
CALDAZINHA (GO)
CAMACAN (BA)
CAMBUQUIRA (MG)
CAMPO BONITO (PR)
CAMPO NOVO (RS)
CAMPOS BORGES (RS)
CANAPOLIS (MG)
CANAVIEIRAS (BA)
CAPITAO ENEAS (MG)
CAPITOLIO (MG)
CAPIXABA (AC)
CARACARAI (RR)
CARAUBAS (RN)
CARDOSO (SP)
CARLOS CHAGAS (MG)
CARMO DO PARANAIBA (MG)
CARVALHOPOLIS (MG)
CASA GRANDE (MG)
CATANDUVAS (PR)
CATANDUVAS (SC)
CATIGUA (SP)
CHA GRANDE (PE)
CLARAVAL (MG)
COARI (AM)
COCALINHO (MT)
COCOS (BA)
COIMBRA (MG)
COMBINADO (TO)
COMENDADOR GOMES (MG)
CONCEICAO DO MATO DENTRO (MG)
CONCEICAO DO RIO VERDE (MG)
COROADOS (SP)
CORACAO DE JESUS (MG)
CORONEL FABRICIANO (MG)
CORUMBA DE GOIAS (GO)
COSTA MARQUES (RO)
CRISTALINA (GO)
CRUZALIA (SP)
CRUZILIA (MG)
CUMARI (GO)
CURIUVA (PR)
DESCALVADO (SP)
DESTERRO DE ENTRE RIOS (MG)
DIONISIO (MG)
DIVINOPOLIS DE GOIAS (GO)
DOIS RIACHOS (AL)
DOM AQUINO (MT)
DOMINGOS MARTINS (ES)
DOVERLANDIA (GO)
EPITACIOLANDIA (AC)
EREBANGO (RS)
ERVALIA (MG)
ERVAL VELHO (SC)
ESPERA FELIZ (MG)
ESPERANTINA (PI)
ESPINOSA (MG)
ESTRELA DO INDAIA (MG)
ESTRELA DO NORTE (SP)
EUGENOPOLIS (MG)
FAGUNDES (PB)
FAXINAL (PR)
FEIJO (AC)
FELISBURGO (MG)
FERNANDES PINHEIRO (PR)
FERNANDO PRESTES (SP)
FILADELFIA (BA)
FLORANIA (RN)
FLOREAL (SP)
FLORESTAL (MG)
GOIANDIRA (GO)
GOIATUBA (GO)
GOIOXIM (PR)
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO (RN)
GOVERNADOR LINDENBERG (ES)
GRUPIARA (MG)
GUAMARE (RN)
GUAIRA (SP)
GUAPIACU (SP)
GUARA (SP)
GUARACI (PR)
GUARACI (SP)
GUIMARANIA (MG)
GUIRICEMA (MG)
HONORIO SERPA (PR)
IBATEGUARA (AL)
IBIASSUCE (BA)
IBIRA (SP)
IBITIUVA (SP)
IBOTIRAMA (BA)
IGARAPE-ACU (PA)
IGUARACI (PE)
IJACI (MG)
INGAI (MG)
INHAPIM (MG)
INHAUMA (MG)
IPAUMIRIM (CE)
IPU (CE)
ITABERAI (GO)
ITAGUARU (GO)
ITAJU (SP)
ITAMBE (BA)
ITAPEVA (MG)
ITAPIPOCA (CE)
ITARANA (ES)
ITARUMA (GO)
ITATIAIUCU (MG)
ITIQUIRA (MT)
ITUPEVA (SP)
JACAREZINHO (PR)
JAPURA (PR)
JAQUIRANA (RS)
JARAGUA (GO)
JATAUBA (PE)
JERIQUARA (SP)
JERONIMO MONTEIRO (ES)
JESUANIA (MG)
JOAQUIM TAVORA (PR)
JOANESIA (MG)
JOAQUIM GOMES (AL)
JOSE BOITEUX (SC)
JUATUBA (MG)
JUCURUCU (BA)
JUCURUTU (RN)
JURUAIA (MG)
JURUTI (PA)
JUSSARA (BA)
LADAINHA (MG)
LAGOA DE DENTRO (PB)
LAGOA DO ITAENGA (PE)
LAGOA DOS GATOS (PE)
LAGOA GRANDE (MG)
LAURO MULLER (SC)
LAVRINHAS (SP)
LEANDRO FERREIRA (MG)
LEOPOLDINA (MG)
LEOPOLDO DE BULHOES (GO)
LIBERATO SALZANO (RS)
LIMOEIRO DE ANADIA (AL)
LOUVEIRA (SP)
MACHACALIS (MG)
MACHADOS (PE)
MANDAGUACU (PR)
MANOEL URBANO (AC)
MARANGUAPE (CE)
MARECHAL THAUMATURGO (AC)
MARI (PB)
MARIO CAMPOS (MG)
MARIPA DE MINAS (MG)
MARZAGAO (GO)
MAXIMILIANO DE ALMEIDA (RS)
MIRABELA (MG)
MOCOCA (SP)
MONSENHOR TABOSA (CE)
MONTEIRO LOBATO (SP)
MORENO (PE)
MUCURICI (ES)
MULUNGU (CE)
MUNHOZ DE MELO (PR)
MUNIZ FREIRE (ES)
NOBRES (MT)
NOVA AURORA (GO)
NOVA CRUZ (RN)
NOVA OLINDA (CE)
NOVA SERRANA (MG)
NOVA UNIAO (MG)
OLIMPIO NORONHA (MG)
ORIZANIA (MG)
OROCO (PE)
ORTIGUEIRA (PR)
OURICURI (PE)
PALMEIRAS DE GOIAS (GO)
PALMITAL (SP)
PAPAGAIOS (MG)
PAPANDUVA (SC)
PARANA (TO)
PARANAVAI (PR)
PARATINGA (BA)
PARAUAPEBAS (PA)
PARELHAS (RN)
PASSA QUATRO (MG)
PASSA TEMPO (MG)
PASSO DE CAMARAGIBE (AL)
PEDERNEIRAS (SP)
PEDRA BELA (SP)
PEDRA BRANCA (CE)
PEDRALVA (MG)
PEDRINOPOLIS (MG)
PEDRO VELHO (RN)
PERIQUITO (MG)
PICUI (PB)
PIRAJU (SP)
PIRAJUI (SP)
PIRAPORA (MG)
PIRAUBA (MG)
PIRPIRITUBA (PB)
PITANGUEIRAS (SP)
PLACIDO DE CASTRO (AC)
POCO DAS TRINCHEIRAS (AL)
POCO VERDE (SE)
PONTE NOVA (MG)
PORCIUNCULA (RJ)
PORTO ACRE (AC)
PORTO CALVO (AL)
PORTO FERREIRA (SP)
PRAINHA (PA)
PRAIA GRANDE (SC)
PRESIDENTE JUSCELINO (MG)
PRESIDENTE PRUDENTE (SP)
QUATRO BARRAS (PR)
QUIJINGUE (BA)
RAUL SOARES (MG)
RECREIO (MG)
RIACHO DAS ALMAS (PE)
RIBEIRAO PRETO (SP)
RIBEIROPOLIS (SE)
RIO BRANCO (AC)
RIO DE JANEIRO (RJ)
RIO GRANDE DA SERRA (SP)
RIO QUENTE (GO)
RIO VERDE (GO)
ROCHEDO DE MINAS (MG)
RODEIRO (MG)
RODRIGUES ALVES (AC)
SABINO (SP)
SABINOPOLIS (MG)
SALTO DA DIVISA (MG)
SANTA CRUZ DO RIO PARDO (SP)
SAO BENTO (PB)
SAO GERALDO (MG)
SAO GOTARDO (MG)
SAO JOAO D`ALIANCA (GO)
SAO JOSE DE PIRANHAS (PB)
SAO LUIZ DO NORTE (GO)
SAO ROMAO (MG)
SAO SEBASTIAO (AL)
SAO SEBASTIAO (SP)
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA (PR)
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA (MG)
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA (PA)
SAO SEBASTIAO DA GRAMA (SP)
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE (MG)
SAO SEBASTIAO DO ALTO (RJ)
SAO SEBASTIAO DO CAI (RS)
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO (MG)
SAO SEBASTIAO DO PARAISO (MG)
SAO SEBASTIAO DO PASSE (BA)
SEABRA (BA)
SEBASTIANOPOLIS DO SUL (SP)
SENADOR CORTES (MG)
SENADOR JOSE BENTO (MG)
SENADOR MODESTINO GONCALVES (MG)
SENGES (PR)
SERRA DO SALITRE (MG)
SILVANOPOLIS (TO)
SOMBRIO (SC)
SOURE (PA)
SUD MENNUCCI (SP)
SURUBIM (PE)
SUZANO (SP)
TAIOBEIRAS (MG)
TAPEROA (PB)
TAPIRA (PR)
TAPIRAI (MG)
TAQUARITINGA (SP)
TARUMIRIM (MG)
TERRA NOVA (PE)
TERRA SANTA (PA)
TIJUCAS (SC)
TRACUATEUA (PA)
TRES RIOS (RJ)
UBIRAJARA (SP)
UNA (BA)
URU (SP)
URUANA (GO)
URUCUI (PI)
VALENTIM GENTIL (SP)
VALINHOS (SP)
VARRE-SAI (RJ)
VENANCIO AIRES (RS)
VIGIA (PA)
VIRGINIA (MG)
VOLTA GRANDE (MG)
VICENTINOPOLIS (GO)
WANDERLEY (BA)
WENCESLAU BRAZ (PR)
A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.
Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.
Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira), o Dia da Proclamação da República (15/11) e o Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira). O último feriado nacional do país foi o Natal, na quinta (25).