VEJA O MOMENTO

VÍDEO: Ney Matogrosso é confundido com Caetano Veloso durante passeio em Salvador

Artista reagiu de forma bem-humorada durante o momento inusitado na capital baiana

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 07:56

Ney Matogrosso foi confundido com Caetano Veloso Crédito: Reprodução/Instagram

Ney Matogrosso passou por uma situação inusitada durante um passeio em Salvador e levou tudo com bom humor. O cantor foi confundido com Caetano Veloso por um vendedor local, em um momento que rapidamente divertiu quem estava por perto e as redes sociais.

O episódio foi registrado em vídeo e publicado pelo próprio Ney. Nas imagens, ele é abordado por um vendedor que começa a elogiá-lo enquanto grava. Ao lado do artista, o homem diz: "O melhor cantor do Brasil. Aqui, pessoal, um dos melhores está aqui".

Em seguida, o vendedor afirma que o cantor é "da geração de Elis Regina e de todos os MPBs do Brasil" e reforça que ele está em Salvador, na Bahia. Logo depois, comete a gafe ao completar: "E você que está aí, venha para cá porque aqui temos o cantor número 1: Caetano Veloso".

Poucos segundos depois, o próprio vendedor percebe o erro, se corrige e provoca risadas gerais. Ney reage com tranquilidade e simpatia, encarando a confusão de forma bem humorada. O vídeo alcançou milhares de curtidas e comentários.

Nos comentários, fãs elogiaram a postura do cantor. "Ele na maior calma e paciência, sorrindo, que lindo. Ney é muito especial", escreveu uma seguidora. "Quando a emoção é maior que o GPS da memória dá nisso. O corpo grita Ney Matogrosso, a boca entrega Caetano Veloso", escreveu outra.