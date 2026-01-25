Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Ney Matogrosso é confundido com Caetano Veloso durante passeio em Salvador

Artista reagiu de forma bem-humorada durante o momento inusitado na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 07:56

Ney Matogrosso foi confundido com Caetano Veloso
Ney Matogrosso foi confundido com Caetano Veloso Crédito: Reprodução/Instagram

Ney Matogrosso passou por uma situação inusitada durante um passeio em Salvador e levou tudo com bom humor. O cantor foi confundido com Caetano Veloso por um vendedor local, em um momento que rapidamente divertiu quem estava por perto e as redes sociais.

O episódio foi registrado em vídeo e publicado pelo próprio Ney. Nas imagens, ele é abordado por um vendedor que começa a elogiá-lo enquanto grava. Ao lado do artista, o homem diz: "O melhor cantor do Brasil. Aqui, pessoal, um dos melhores está aqui".

Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026

Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso é o segundo a se apresentar no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
1 de 5
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação

Em seguida, o vendedor afirma que o cantor é "da geração de Elis Regina e de todos os MPBs do Brasil" e reforça que ele está em Salvador, na Bahia. Logo depois, comete a gafe ao completar: "E você que está aí, venha para cá porque aqui temos o cantor número 1: Caetano Veloso".

Poucos segundos depois, o próprio vendedor percebe o erro, se corrige e provoca risadas gerais. Ney reage com tranquilidade e simpatia, encarando a confusão de forma bem humorada. O vídeo alcançou milhares de curtidas e comentários.

Caetano Veloso se apresenta do FV 202

Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Cantor foi o terceiro a se apresentar neste sábado (24) por Lucas Leawry/Divulgação
Caetano Veloso cantou Um Baiana, música dedicada à banda BaianaSystem por Reprodução/Multishow
Cantor homenageou a amiga Gal Costa, que morreu em 2022 por Reprodução/Multishow
Artista desceu até o chão durante a apresentação por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso arrancou gritos e aplausos da plateia por Reprodução/Multishow
Cantor recebeu o neto no palco por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta no Festival de Verão 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
1 de 8
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação

Nos comentários, fãs elogiaram a postura do cantor. "Ele na maior calma e paciência, sorrindo, que lindo. Ney é muito especial", escreveu uma seguidora. "Quando a emoção é maior que o GPS da memória dá nisso. O corpo grita Ney Matogrosso, a boca entrega Caetano Veloso", escreveu outra.

Vale lembrar que tanto Ney Matogrosso quanto Caetano Veloso foram atrações do Festival de Verão no último sábado (26), reforçando a coincidência que tornou a confusão ainda mais curiosa para o público.

Leia mais

Imagem - Saiba qual é a primeira atração confirmada para o Festival de Verão 2027

Saiba qual é a primeira atração confirmada para o Festival de Verão 2027

Imagem - Única artista em todas as edições, Ivete agradece em show lotado no Festival de Verão: ‘Que sorte essa minha’

Única artista em todas as edições, Ivete agradece em show lotado no Festival de Verão: ‘Que sorte essa minha’

Imagem - Veja os melhores momentos do show de Caetano Veloso no Festival de Verão 2026

Veja os melhores momentos do show de Caetano Veloso no Festival de Verão 2026

Tags:

Salvador ney Matogrosso Caetano Caetano Veloso Festival Festival de Verão 26

Mais recentes

Imagem - Veja como está hoje Marcelo Dourado, o único veterano que voltou ao BBB e saiu campeão

Veja como está hoje Marcelo Dourado, o único veterano que voltou ao BBB e saiu campeão
Imagem - O farelo desprezado no mercado que limpa o intestino e faz o pneuzinho desaparecer

O farelo desprezado no mercado que limpa o intestino e faz o pneuzinho desaparecer
Imagem - Saiba qual é a primeira atração confirmada para o Festival de Verão 2027

Saiba qual é a primeira atração confirmada para o Festival de Verão 2027

MAIS LIDAS

Imagem - Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil
01

Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

Imagem - Cantor de pagode é morto a tiros na frente da mulher durante assalto
02

Cantor de pagode é morto a tiros na frente da mulher durante assalto

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
03

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Imagens mostram cantor João Lima agredindo esposa na cama
04

Imagens mostram cantor João Lima agredindo esposa na cama