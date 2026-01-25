Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba qual é a primeira atração confirmada para o Festival de Verão 2027

Novidade foi anunciada durante a primeira noite do evento em 2026

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 07:41

Festival de Verão 2026
Festival de Verão 2026 Crédito: Reprodução/Instagram @festivalverao

A primeira atração do Festival de Verão 2027 já foi revelada. O grupo Gilsons foi confirmado no line-up da próxima edição do evento, no ano que vem. A informação foi divulgada no último sábado (24), durante a primeira noite do festival em 2026, que acontece no Wet Eventos, em Salvador.

José Gil, Francisco Gil e João Gil - respectivamente filho e netos de Gilberto Gil - subiram ao palco durante o intervalo após o show de Ivete Sangalo e surpreenderam o público com a novidade.

Gilsons

Gilsons por Maria Magalhães/Divulgação
Gilsons e Preta Gil por Reprodução / Instagram
Gilsons no TCA por Reprodução / Alô Alô
Gilsons no TCA por Reprodução / Alô Alô Bahia
Show de Gilsons por Reprodução / Alô Alô Bahia
OS Gilsons por divulgação
Gilsons por Zabenzi
Gilsons por Reprodução
Gilsons em Salvador por Divulgação
1 de 9
Gilsons por Maria Magalhães/Divulgação

O trio vive um momento de destaque na carreira. Em 2026, os Gilsons iniciam uma turnê mundial, com apresentações em diversas cidades do Brasil e em países como Argentina, Espanha, Alemanha e França. A estreia da tour acontece em Salvador, com um show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, antes de seguir para Juazeiro, no norte da Bahia, e depois para o Sudeste.

A primeira noite do Festival de Verão 2026 também contou com apresentações de Rachel Reis e Márcio Victor, Ney Matogrosso e Caetano Veloso. Para encerrar a programação do sábado, Carlinhos Brown sobe ao palco Cais.

A segunda noite do festival acontece neste domingo (25), com shows de Léo Santana, Péricles, Wesley Safadão e Belo. Veja a programação:

  • Teto convida WIU (Palco Cais)
  • Luísa Sonza (Palco Ponte)
  • Léo Santana (Palco Cais)
  • Wesley Safadão com Elba Ramalho (Palco Ponte)
  • Péricles (Palco Cais)
  • Belo (Palco Ponte)

Palco Rua by Coke Studio

Início do primeiro show às 17h

  • Uel
  • Guig Guetto
  • Filhos do Brasil
  • Oh Polêmico

Leia mais

Imagem - Única artista em todas as edições, Ivete agradece em show lotado no Festival de Verão: ‘Que sorte essa minha’

Única artista em todas as edições, Ivete agradece em show lotado no Festival de Verão: ‘Que sorte essa minha’

Imagem - Veja os melhores momentos do show de Caetano Veloso no Festival de Verão 2026

Veja os melhores momentos do show de Caetano Veloso no Festival de Verão 2026

Imagem - Veja os famosos que curtem a primeira noite do Festival de Verão 2026

Veja os famosos que curtem a primeira noite do Festival de Verão 2026

Tags:

Shows Festival de Verão Gilsons

Mais recentes

Imagem - Veja como está hoje Marcelo Dourado, o único veterano que voltou ao BBB e saiu campeão

Veja como está hoje Marcelo Dourado, o único veterano que voltou ao BBB e saiu campeão
Imagem - O farelo desprezado no mercado que limpa o intestino e faz o pneuzinho desaparecer

O farelo desprezado no mercado que limpa o intestino e faz o pneuzinho desaparecer
Imagem - VÍDEO: Ney Matogrosso é confundido com Caetano Veloso durante passeio em Salvador

VÍDEO: Ney Matogrosso é confundido com Caetano Veloso durante passeio em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil
01

Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

Imagem - Cantor de pagode é morto a tiros na frente da mulher durante assalto
02

Cantor de pagode é morto a tiros na frente da mulher durante assalto

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
03

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Imagens mostram cantor João Lima agredindo esposa na cama
04

Imagens mostram cantor João Lima agredindo esposa na cama