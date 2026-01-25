VEM AÍ

Saiba qual é a primeira atração confirmada para o Festival de Verão 2027

Novidade foi anunciada durante a primeira noite do evento em 2026

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 07:41

Festival de Verão 2026 Crédito: Reprodução/Instagram @festivalverao

A primeira atração do Festival de Verão 2027 já foi revelada. O grupo Gilsons foi confirmado no line-up da próxima edição do evento, no ano que vem. A informação foi divulgada no último sábado (24), durante a primeira noite do festival em 2026, que acontece no Wet Eventos, em Salvador.

José Gil, Francisco Gil e João Gil - respectivamente filho e netos de Gilberto Gil - subiram ao palco durante o intervalo após o show de Ivete Sangalo e surpreenderam o público com a novidade.

Gilsons 1 de 9

O trio vive um momento de destaque na carreira. Em 2026, os Gilsons iniciam uma turnê mundial, com apresentações em diversas cidades do Brasil e em países como Argentina, Espanha, Alemanha e França. A estreia da tour acontece em Salvador, com um show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, antes de seguir para Juazeiro, no norte da Bahia, e depois para o Sudeste.

A primeira noite do Festival de Verão 2026 também contou com apresentações de Rachel Reis e Márcio Victor, Ney Matogrosso e Caetano Veloso. Para encerrar a programação do sábado, Carlinhos Brown sobe ao palco Cais.

A segunda noite do festival acontece neste domingo (25), com shows de Léo Santana, Péricles, Wesley Safadão e Belo. Veja a programação:

Teto convida WIU (Palco Cais)

Luísa Sonza (Palco Ponte)

Léo Santana (Palco Cais)

Wesley Safadão com Elba Ramalho (Palco Ponte)

Péricles (Palco Cais)

Belo (Palco Ponte)

Palco Rua by Coke Studio

Início do primeiro show às 17h