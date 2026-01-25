Saiba qual é a primeira atração confirmada para o Festival de Verão 2027

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 07:41
A primeira atração do Festival de Verão 2027 já foi revelada. O grupo Gilsons foi confirmado no line-up da próxima edição do evento, no ano que vem. A informação foi divulgada no último sábado (24), durante a primeira noite do festival em 2026, que acontece no Wet Eventos, em Salvador.
José Gil, Francisco Gil e João Gil - respectivamente filho e netos de Gilberto Gil - subiram ao palco durante o intervalo após o show de Ivete Sangalo e surpreenderam o público com a novidade.
Gilsons
O trio vive um momento de destaque na carreira. Em 2026, os Gilsons iniciam uma turnê mundial, com apresentações em diversas cidades do Brasil e em países como Argentina, Espanha, Alemanha e França. A estreia da tour acontece em Salvador, com um show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, antes de seguir para Juazeiro, no norte da Bahia, e depois para o Sudeste.
A primeira noite do Festival de Verão 2026 também contou com apresentações de Rachel Reis e Márcio Victor, Ney Matogrosso e Caetano Veloso. Para encerrar a programação do sábado, Carlinhos Brown sobe ao palco Cais.
A segunda noite do festival acontece neste domingo (25), com shows de Léo Santana, Péricles, Wesley Safadão e Belo. Veja a programação:
Palco Rua by Coke Studio
Início do primeiro show às 17h