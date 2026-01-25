Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (25 de janeiro): os signos entendem o que merece continuidade

O momento ideal para perceber o que faz sentido continuar levando adiante e o que já pode ficar no passado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo traz uma energia de reflexão e encerramento de ciclos pequenos. Os signos percebem com mais clareza o que vale levar adiante e o que já cumpriu seu papel. É um dia ideal para escolhas baseadas em bem-estar e coerência emocional.

Áries: O dia pede menos pressa e mais escuta interna. Investir energia no que te traz segurança emocional gera resultados melhores.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 2

Touro: Você sente vontade de manter apenas o que faz sentido. Direcionar sua energia para relações estáveis fortalece seu equilíbrio.

Cor da sorte: Verde-oliva

Número da sorte: 8

Gêmeos: O domingo favorece conversas sinceras e esclarecedoras. Investir energia em diálogos honestos evita ruídos futuros.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: O dia pede acolhimento e escolhas gentis. Direcionar energia para quem respeita seus sentimentos traz mais paz.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

Leão: Você entende melhor onde vale se posicionar e onde é melhor soltar. Investir energia no que valoriza sua essência fortalece sua confiança.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 9

Virgem: O domingo favorece organização emocional. Direcionar energia para ajustes internos traz mais leveza do que tentar corrigir tudo fora.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 4

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: O dia ajuda a equilibrar expectativas e realidade. Investir energia em decisões conscientes preserva sua harmonia emocional.

Cor da sorte: Nude

Número da sorte: 11

Escorpião: Você percebe com clareza o que merece continuidade. Direcionar energia para o que fortalece sua autonomia traz segurança.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 7

Sagitário: O domingo pede menos dispersão e mais presença. Investir energia no agora traz satisfação emocional.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 3

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

Capricórnio: O dia favorece pausas conscientes. Direcionar energia para descanso e planejamento renova suas forças.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 8

Aquário: Você entende melhor seus limites emocionais. Investir energia no que respeita sua individualidade traz clareza.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 1

Peixes: O domingo pede escolhas baseadas em sensibilidade e intuição. Direcionar energia para ambientes leves protege seu emocional.

Cor da sorte: Azul-pastel

Número da sorte: 22

