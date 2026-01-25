Cor e número da sorte de hoje (25 de janeiro): os signos entendem o que merece continuidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 09:00
O domingo traz uma energia de reflexão e encerramento de ciclos pequenos. Os signos percebem com mais clareza o que vale levar adiante e o que já cumpriu seu papel. É um dia ideal para escolhas baseadas em bem-estar e coerência emocional.
Áries: O dia pede menos pressa e mais escuta interna. Investir energia no que te traz segurança emocional gera resultados melhores.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 2
Touro: Você sente vontade de manter apenas o que faz sentido. Direcionar sua energia para relações estáveis fortalece seu equilíbrio.
Cor da sorte: Verde-oliva
Número da sorte: 8
Gêmeos: O domingo favorece conversas sinceras e esclarecedoras. Investir energia em diálogos honestos evita ruídos futuros.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 5
Câncer: O dia pede acolhimento e escolhas gentis. Direcionar energia para quem respeita seus sentimentos traz mais paz.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 6
Leão: Você entende melhor onde vale se posicionar e onde é melhor soltar. Investir energia no que valoriza sua essência fortalece sua confiança.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 9
Virgem: O domingo favorece organização emocional. Direcionar energia para ajustes internos traz mais leveza do que tentar corrigir tudo fora.
Cor da sorte: Azul-marinho
Número da sorte: 4
Libra: O dia ajuda a equilibrar expectativas e realidade. Investir energia em decisões conscientes preserva sua harmonia emocional.
Cor da sorte: Nude
Número da sorte: 11
Escorpião: Você percebe com clareza o que merece continuidade. Direcionar energia para o que fortalece sua autonomia traz segurança.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 7
Sagitário: O domingo pede menos dispersão e mais presença. Investir energia no agora traz satisfação emocional.
Cor da sorte: Turquesa
Número da sorte: 3
Capricórnio: O dia favorece pausas conscientes. Direcionar energia para descanso e planejamento renova suas forças.
Cor da sorte: Cinza-claro
Número da sorte: 8
Aquário: Você entende melhor seus limites emocionais. Investir energia no que respeita sua individualidade traz clareza.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 1
Peixes: O domingo pede escolhas baseadas em sensibilidade e intuição. Direcionar energia para ambientes leves protege seu emocional.
Cor da sorte: Azul-pastel
Número da sorte: 22