ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (25 de janeiro): os signos entendem o que merece continuidade

O momento ideal para perceber o que faz sentido continuar levando adiante e o que já pode ficar no passado

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo traz uma energia de reflexão e encerramento de ciclos pequenos. Os signos percebem com mais clareza o que vale levar adiante e o que já cumpriu seu papel. É um dia ideal para escolhas baseadas em bem-estar e coerência emocional.

Áries: O dia pede menos pressa e mais escuta interna. Investir energia no que te traz segurança emocional gera resultados melhores.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 2

Touro: Você sente vontade de manter apenas o que faz sentido. Direcionar sua energia para relações estáveis fortalece seu equilíbrio.

Cor da sorte: Verde-oliva

Número da sorte: 8

Gêmeos: O domingo favorece conversas sinceras e esclarecedoras. Investir energia em diálogos honestos evita ruídos futuros.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Câncer: O dia pede acolhimento e escolhas gentis. Direcionar energia para quem respeita seus sentimentos traz mais paz.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

Leão: Você entende melhor onde vale se posicionar e onde é melhor soltar. Investir energia no que valoriza sua essência fortalece sua confiança.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 9

Virgem: O domingo favorece organização emocional. Direcionar energia para ajustes internos traz mais leveza do que tentar corrigir tudo fora.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 4

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra: O dia ajuda a equilibrar expectativas e realidade. Investir energia em decisões conscientes preserva sua harmonia emocional.

Cor da sorte: Nude

Número da sorte: 11

Escorpião: Você percebe com clareza o que merece continuidade. Direcionar energia para o que fortalece sua autonomia traz segurança.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 7

Sagitário: O domingo pede menos dispersão e mais presença. Investir energia no agora traz satisfação emocional.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 3

Cor de cada signo para 2026 1 de 12

Capricórnio: O dia favorece pausas conscientes. Direcionar energia para descanso e planejamento renova suas forças.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 8

Aquário: Você entende melhor seus limites emocionais. Investir energia no que respeita sua individualidade traz clareza.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 1

Peixes: O domingo pede escolhas baseadas em sensibilidade e intuição. Direcionar energia para ambientes leves protege seu emocional.

Cor da sorte: Azul-pastel