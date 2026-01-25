Universo envia novas conexões: Hoje (25 de janeiro) marca um dia de virada social para 3 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 10:10
Domingo é dia de comunidade. Para o nativo de Câncer, um simples encontro com amigos pode ser o ponto de partida para um novo interesse amoroso ou uma ideia brilhante de projeto.
Peixes verá a comunicação fluir com uma leveza impressionante, ideal para passeios curtos e trocas intelectuais.
Já para Gêmeos, o conselho é equilibrar: o silêncio é bom, mas o diálogo com quem você confia trará as respostas que você tanto buscava.
Não se isole totalmente; às vezes, uma conversa despretensiosa em um almoço de família é tudo o que sua alma precisa para recarregar.