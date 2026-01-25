ASTROLOGIA

Universo envia novas conexões: Hoje (25 de janeiro) marca um dia de virada social para 3 signos

Signos descobrem que o segredo da felicidade hoje está em compartilhar momentos com quem se gosta

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 10:10

Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

Domingo é dia de comunidade. Para o nativo de Câncer, um simples encontro com amigos pode ser o ponto de partida para um novo interesse amoroso ou uma ideia brilhante de projeto.



Peixes verá a comunicação fluir com uma leveza impressionante, ideal para passeios curtos e trocas intelectuais.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Já para Gêmeos, o conselho é equilibrar: o silêncio é bom, mas o diálogo com quem você confia trará as respostas que você tanto buscava.

