ASTROLOGIA

O amor começa a dar certo: depois de tanta turbulência, 5 signos vivem uma virada nos relacionamentos nesta semana (entre 19 e 25 de janeiro)

Esses signos sentem mudanças reais na vida amorosa, com mais leveza, conexão verdadeira e coragem para viver o amor do próprio jeito

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 07:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Esta é uma semana marcada por movimento emocional, libertação de padrões antigos e mais autenticidade nos relacionamentos. O amor pede menos comparação, menos expectativas externas e mais verdade. Para cinco signos, os vínculos começam a fluir com mais naturalidade, seja fortalecendo uma relação existente ou abrindo espaço para conexões inesperadas que fazem sentido de verdade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries entra em uma fase mais aberta e comunicativa no amor. Conversas importantes ganham fluidez e ajudam a criar mais intimidade, especialmente quando você se permite mostrar sonhos, planos e vulnerabilidades.

Se estiver em um relacionamento, este é um ótimo momento para alinhar expectativas e pensar no futuro a dois. Se estiver solteiro, encontros surgem de forma espontânea, muitas vezes começando como amizade e evoluindo naturalmente.

Dica cósmica: intimidade nasce da troca sincera.

Características de Áries 1 de 7

Leão

Leão sente o relacionamento ganhar novo fôlego. A rotina dá espaço para mais romance, leveza e experiências diferentes, reacendendo o entusiasmo entre você e a outra pessoa.

Para quem está solteiro, esta é uma das semanas mais sociais do período. Pessoas diferentes do seu padrão podem despertar interesse. O segredo é focar no que realmente importa em uma conexão, e não apenas no que parece ideal.

Dica cósmica: permitir o novo renova o coração.

Características do signo de Leão 1 de 8

Virgem

Virgem percebe que chegou o momento de lidar com questões emocionais que vinham sendo adiadas. Ao invés de tentar controlar tudo com lógica, a semana pede escuta, sensibilidade e empatia.

Relacionamentos se aprofundam quando você honra seus sentimentos e também os do outro. Para quem está abrindo espaço para o amor novamente, este é um período fértil para conexões mais maduras e verdadeiras.

Dica cósmica: sentir também é uma forma de clareza.

Características do signo de Virgem 1 de 8

Libra

Libra vive uma semana de amadurecimento emocional. A sensação é de que finalmente há direção, segurança e propósito nos relacionamentos. Conversas sobre o futuro ganham mais firmeza e menos dúvida.

Se estiver solteiro, você passa a saber exatamente o que quer e, principalmente, o que não aceita mais. Essa clareza faz com que escolhas afetivas se tornem muito mais conscientes.

Dica cósmica: saber o que quer muda tudo.

Características do signo de Libra 1 de 9

Escorpião

Escorpião entra em uma fase mais delicada e acolhedora no amor. A semana favorece reconciliações, recomeços e a construção de vínculos mais seguros, sem pressa ou cobranças excessivas.

Para quem está solteiro, o amor começa pela relação com a própria vida. Ao valorizar pequenos prazeres e momentos simples, você atrai conexões que combinam com esse novo estado emocional.

Dica cósmica: simplicidade também é profundidade.