Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O amor começa a dar certo: depois de tanta turbulência, 5 signos vivem uma virada nos relacionamentos nesta semana (entre 19 e 25 de janeiro)

Esses signos sentem mudanças reais na vida amorosa, com mais leveza, conexão verdadeira e coragem para viver o amor do próprio jeito

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 07:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Esta é uma semana marcada por movimento emocional, libertação de padrões antigos e mais autenticidade nos relacionamentos. O amor pede menos comparação, menos expectativas externas e mais verdade. Para cinco signos, os vínculos começam a fluir com mais naturalidade, seja fortalecendo uma relação existente ou abrindo espaço para conexões inesperadas que fazem sentido de verdade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Não é coincidência: o dinheiro começa a fluir para Áries e mais 2 signos de forma inesperada nesta semana (de 19 a 25 de janeiro)

Não é coincidência: o dinheiro começa a fluir para Áries e mais 2 signos de forma inesperada nesta semana (de 19 a 25 de janeiro)

Imagem - Nada acontece por acaso: descubra o dia da sorte desta semana (entre 19 e 25 de janeiro) para o seu signo

Nada acontece por acaso: descubra o dia da sorte desta semana (entre 19 e 25 de janeiro) para o seu signo

Imagem - Este signo é o verdadeiro herói do zodíaco: sustenta tudo em silêncio e poucos percebem o quanto ele é essencial

Este signo é o verdadeiro herói do zodíaco: sustenta tudo em silêncio e poucos percebem o quanto ele é essencial

Áries

Áries entra em uma fase mais aberta e comunicativa no amor. Conversas importantes ganham fluidez e ajudam a criar mais intimidade, especialmente quando você se permite mostrar sonhos, planos e vulnerabilidades.

Se estiver em um relacionamento, este é um ótimo momento para alinhar expectativas e pensar no futuro a dois. Se estiver solteiro, encontros surgem de forma espontânea, muitas vezes começando como amizade e evoluindo naturalmente.

Dica cósmica: intimidade nasce da troca sincera.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Leão

Leão sente o relacionamento ganhar novo fôlego. A rotina dá espaço para mais romance, leveza e experiências diferentes, reacendendo o entusiasmo entre você e a outra pessoa.

Para quem está solteiro, esta é uma das semanas mais sociais do período. Pessoas diferentes do seu padrão podem despertar interesse. O segredo é focar no que realmente importa em uma conexão, e não apenas no que parece ideal.

Dica cósmica: permitir o novo renova o coração.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Virgem

Virgem percebe que chegou o momento de lidar com questões emocionais que vinham sendo adiadas. Ao invés de tentar controlar tudo com lógica, a semana pede escuta, sensibilidade e empatia.

Relacionamentos se aprofundam quando você honra seus sentimentos e também os do outro. Para quem está abrindo espaço para o amor novamente, este é um período fértil para conexões mais maduras e verdadeiras.

Dica cósmica: sentir também é uma forma de clareza.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Libra

Libra vive uma semana de amadurecimento emocional. A sensação é de que finalmente há direção, segurança e propósito nos relacionamentos. Conversas sobre o futuro ganham mais firmeza e menos dúvida.

Se estiver solteiro, você passa a saber exatamente o que quer e, principalmente, o que não aceita mais. Essa clareza faz com que escolhas afetivas se tornem muito mais conscientes.

Dica cósmica: saber o que quer muda tudo.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Escorpião

Escorpião entra em uma fase mais delicada e acolhedora no amor. A semana favorece reconciliações, recomeços e a construção de vínculos mais seguros, sem pressa ou cobranças excessivas.

Para quem está solteiro, o amor começa pela relação com a própria vida. Ao valorizar pequenos prazeres e momentos simples, você atrai conexões que combinam com esse novo estado emocional.

Dica cósmica: simplicidade também é profundidade.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Tags:

Signo Amor Áries Leão Virgem Libra Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Tadeu Schmidt diz que Pedro seria expulso do BBB 26 após assédio a Jordana: 'Atitude inaceitável'

Tadeu Schmidt diz que Pedro seria expulso do BBB 26 após assédio a Jordana: 'Atitude inaceitável'
Imagem - Equipe de Pedro, do BBB 26, abandona redes sociais após denúncia de assédio: 'Não compactuamos'

Equipe de Pedro, do BBB 26, abandona redes sociais após denúncia de assédio: 'Não compactuamos'
Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro
01

Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
02

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade
03

RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade

Imagem - Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro
04

Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro