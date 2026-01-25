ASTROLOGIA

Anjo da Prosperidade: Câncer, Virgem e Escorpião vão melhorar de vida após grandes desafios

Signos terão uma vida melhor após período nebuloso

Felipe Sena

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 10:30

As fases ruins não costumam durar para sempre, considerando que os astros estão em constante atividade. No entanto, eles nem sempre trazem boas notícias,já que as energias podem não favorecer igualmente todos os signos. Contudo, as dificuldades podem servir para uma volta por cima em algum momento.

Vale destacar que desde a última terça-feira (20), a alteração no rumo dos signos vem sendo santidade pelas pessoas de Câncer, Virgem e Escorpião, que foram obrigados a lidar com muitos problemas recentemente, mas finalmente poderão desfrutar de energias positivas. Confira:

Virgem

Apesar de assumir a responsabilidade sozinho pareça um símbolo de força, a atitude comprometeu o bem-estar dos virginianos, que agora terão a chance de descansar e se colocar como prioridade por aceitar melhor a ideia de que não podem controlar tudo.

Câncer

Os cancerianos enfrentaram um período nocivo, no qual sua energia foi drenada pela necessidade de se colocar e segundo plano para evitar conflito. No entanto, previsões recentes apontam que a priorização e o autocuidado trarão mais conforto e segurança emocional para o signo.

Escorpião