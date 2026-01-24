Atacante formado pelo Bahia volta ao Brasil para jogar o Campeonato Mineiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 22:00
O Uberlândia anunciou a contratação do atacante Jacó, de 29 anos, para a disputa do Campeonato Mineiro. Formado nas categorias de base do Bahia, o jogador retorna ao futebol brasileiro após passagem pelo Emirates Club, da primeira divisão dos Emirados Árabes Unidos.
Natural de Campos dos Goytacazes (RJ), Jacó chegou ao Bahia ainda jovem e atuou pelo time profissional nas temporadas de 2015 e 2016. Com a camisa tricolor, disputou 12 partidas, marcou dois gols e distribuiu duas assistências, antes de iniciar uma carreira marcada por diversas experiências no futebol nacional e internacional.
Relembre a trajetória de Jacó
No Brasil, o atacante passou por clubes como Cuiabá, Fluminense de Feira, CSA, Anapolina, Goiás, Juazeirense, Serra Macaense-RJ, Iporá-GO, Grêmio Anápolis-GO e Rio Branco-PR. No exterior, defendeu o FK Oborishte, da Bulgária, e, a partir de 2021, atuou em equipes dos Emirados Árabes Unidos, Catar e Vietnã.
Após três anos fora do país, Jacó retornou ao Brasil em 2024 para defender o Rio Branco-ES, onde foi decisivo ao marcar o gol do título do Campeonato Capixaba de 2025. O bom desempenho abriu caminho para uma nova experiência internacional, desta vez pelo Emirates Club.
Desde setembro de 2025, o atacante defendia a equipe dos Emirados Árabes Unidos. Ao todo, disputou 12 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. Agora, Jacó volta ao país para reforçar o Uberlândia, onde disputará, além do Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e a Série D