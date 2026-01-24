Acesse sua conta
Atacante formado pelo Bahia volta ao Brasil para jogar o Campeonato Mineiro

Jacó é o novo reforço do Uberlândia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 22:00

Jacó em ação pelo Bahia
Jacó em ação pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira

O Uberlândia anunciou a contratação do atacante Jacó, de 29 anos, para a disputa do Campeonato Mineiro. Formado nas categorias de base do Bahia, o jogador retorna ao futebol brasileiro após passagem pelo Emirates Club, da primeira divisão dos Emirados Árabes Unidos.

Natural de Campos dos Goytacazes (RJ), Jacó chegou ao Bahia ainda jovem e atuou pelo time profissional nas temporadas de 2015 e 2016. Com a camisa tricolor, disputou 12 partidas, marcou dois gols e distribuiu duas assistências, antes de iniciar uma carreira marcada por diversas experiências no futebol nacional e internacional.

Relembre a trajetória de Jacó

Jacó em ação pelo Bahia por Felipe Oliveira
Jacó em ação pelo Bahia por Felipe Oliveira
Jacó com a camisa do Rio Branco por Divulgação
Jacó em ação pelo Emirates Club por Divulgação
Jacó com a camisa do Uberlândia por Divulgação
1 de 5
Jacó em ação pelo Bahia por Felipe Oliveira

No Brasil, o atacante passou por clubes como Cuiabá, Fluminense de Feira, CSA, Anapolina, Goiás, Juazeirense, Serra Macaense-RJ, Iporá-GO, Grêmio Anápolis-GO e Rio Branco-PR. No exterior, defendeu o FK Oborishte, da Bulgária, e, a partir de 2021, atuou em equipes dos Emirados Árabes Unidos, Catar e Vietnã.

Após três anos fora do país, Jacó retornou ao Brasil em 2024 para defender o Rio Branco-ES, onde foi decisivo ao marcar o gol do título do Campeonato Capixaba de 2025. O bom desempenho abriu caminho para uma nova experiência internacional, desta vez pelo Emirates Club.

LEIA MAIS 

Meia relvado pelo Bahia vai parar na segunda divisão do Campeonato Paulista

Vitória x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Ba-Vi 505: veja a lista dos jogadores que podem estrear clássico

Ex-Vitória vive primeiros dias na Ásia após se destacar no Brasil

Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro

Desde setembro de 2025, o atacante defendia a equipe dos Emirados Árabes Unidos. Ao todo, disputou 12 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. Agora, Jacó volta ao país para reforçar o Uberlândia, onde disputará, além do Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e a Série D

Bahia

