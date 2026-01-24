LEMBRA DELE?

Atacante formado pelo Bahia volta ao Brasil para jogar o Campeonato Mineiro

Jacó é o novo reforço do Uberlândia

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 22:00

Jacó em ação pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira

O Uberlândia anunciou a contratação do atacante Jacó, de 29 anos, para a disputa do Campeonato Mineiro. Formado nas categorias de base do Bahia, o jogador retorna ao futebol brasileiro após passagem pelo Emirates Club, da primeira divisão dos Emirados Árabes Unidos.

Natural de Campos dos Goytacazes (RJ), Jacó chegou ao Bahia ainda jovem e atuou pelo time profissional nas temporadas de 2015 e 2016. Com a camisa tricolor, disputou 12 partidas, marcou dois gols e distribuiu duas assistências, antes de iniciar uma carreira marcada por diversas experiências no futebol nacional e internacional.

No Brasil, o atacante passou por clubes como Cuiabá, Fluminense de Feira, CSA, Anapolina, Goiás, Juazeirense, Serra Macaense-RJ, Iporá-GO, Grêmio Anápolis-GO e Rio Branco-PR. No exterior, defendeu o FK Oborishte, da Bulgária, e, a partir de 2021, atuou em equipes dos Emirados Árabes Unidos, Catar e Vietnã.

Após três anos fora do país, Jacó retornou ao Brasil em 2024 para defender o Rio Branco-ES, onde foi decisivo ao marcar o gol do título do Campeonato Capixaba de 2025. O bom desempenho abriu caminho para uma nova experiência internacional, desta vez pelo Emirates Club.