Vitória x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Pedro Carreiro
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 18:00
Vitória e Bahia fazem o primeiro clássico Ba-Vi da temporada e o 505º da história neste domingo (25), às 16h, no Barradão, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Vitória e Bahia terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta e YouTube), além da TV Vitória e da TV Bahêa, ambas pelo YouTube.
O Vitória chega ao clássico ocupando a 3ª colocação, com seis pontos conquistados. Após um início irregular, marcado pelo uso de um elenco alternativo, o Leão da Barra encontrou maior estabilidade ao escalar força máxima na última rodada, quando goleou a Juazeirense por 4x0.
Para o Ba-Vi, o técnico Jair Ventura deve novamente mandar a campo o que tem de melhor. A principal novidade pode ser o retorno do zagueiro Zé Marcos, que cumpriu suspensão, além da possibilidade de estreia do recém-contratado Emmanuel Martínez, que pode ser relacionado pela primeira vez.
O Bahia vive um momento mais confortável no Campeonato Baiano. Líder isolado, o Tricolor soma 12 pontos, com 100% de aproveitamento após quatro vitórias consecutivas, utilizando formações alternativas, mistas e titulares ao longo da competição.
Pensando na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (28), o técnico Rogério Ceni deve poupar alguns titulares no clássico. A tendência é que o time seja semelhante ao que venceu o Galícia, e não o que goleou o Barcelona de Ilhéus por 5x1 na rodada passada.
Vitória: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Edu, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Caíque Gonçalves, Aitor Cantalapiedra e Erick; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Michel Araújo; Erick Pulga, Kauê Furquim (Rodrigo Nestor) e Ruan Pablo. Técnico: Rogério Ceni.