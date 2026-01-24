Acesse sua conta
Vitória x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico será disputado neste domingo (25), às 16h, no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 18:00

Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Vitória e Bahia fazem o primeiro clássico Ba-Vi da temporada e o 505º da história neste domingo (25), às 16h, no Barradão, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Bahia ao vivo

A partida entre Vitória e Bahia terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta e YouTube), além da TV Vitória e da TV Bahêa, ambas pelo YouTube.

Relembre como foram as últimas partidas entre Bahia x Vitória

Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada do Brasileirão 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Vitória 1x1 Bahia - Jogo de volta da final do Baianão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - jogo de ida da final do Baianão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 0x0 Vitória - primeira fase do Bainão de 2025 por Victor Ferreira I EC Vitória
Vitória 3x2 Bahia - Jogo de ida final do Baianão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Bahia 2x0 Vitória - 22ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 3ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Bahia 1x1 Vitória - Jogo de volta final do Campeonato por Victor Ferreira/EC Vitória
Bahia 2x1 Vitória - Fase de grupos da Copa do Nordeste 2024 por Thiago Caldas/EC Bahia
Vitória 3x2 Bahia - Primeira fase Baianão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 11
Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada do Brasileirão 2025 por Arisson Marinho/CORREIO

Vitória

O Vitória chega ao clássico ocupando a 3ª colocação, com seis pontos conquistados. Após um início irregular, marcado pelo uso de um elenco alternativo, o Leão da Barra encontrou maior estabilidade ao escalar força máxima na última rodada, quando goleou a Juazeirense por 4x0.

Para o Ba-Vi, o técnico Jair Ventura deve novamente mandar a campo o que tem de melhor. A principal novidade pode ser o retorno do zagueiro Zé Marcos, que cumpriu suspensão, além da possibilidade de estreia do recém-contratado Emmanuel Martínez, que pode ser relacionado pela primeira vez.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21

Nonato marcou 10 gols  por Divulgação
Índio marcou 8 gols  por Marcio Costa e Silva/ Arquivo Correio
Neto Baiano marcou 7 gols  por Felipe Oliveira
Dinei marcou 6 gols  por Felipe Oliveira
 Ramon Menezes marcou 5 gols por Márcio Costa/Arquivo CORREIO
Nádson marcou 5 gols  por Arquivo CORREIO
Fahel marcou 4 gols  por Felipe Oliveira
Maxi Biancucchi marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Robson marcou 4 gols  por Haroldo Abrantes/Arquivo Correio
Fernando marcou 4 gols  por Andréa Farias/Arquivo CORREIO
André Neles marcou 4 gols (Vitória) por Divulgação/Palmeiras
Rogério marcou 3 gols em Ba-Vis neste século por Divulgação
Everton Ribeiro marcou 3 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fernandão marcou 3 gols  por Felipe Oliveira
Marcone marcou 3 gols  por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Reinaldo Alagoano marcou 3 gols  por Reprodução/Redes sociais
Souza marcou 3 gols  por Divulgação/Bahia
Leandro Domingues marcou 3 gols por Reprodução/Redes Sociais
Escudero marcou 3 gols  por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Gilmar marcou 3 gols (Vitória) por Reprodução/Redes sociais
Osvaldo marcou 3 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo marcou 2 gols por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Ceará marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Vitória
Marcelo Heleno marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Diego Renan marcou 2 gols  por Francisco Galvão/EC Vitória
Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória
Vander marcou 2 gols por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Rhayner marcou 2 gols por Felipe Oliveira / Divulgação
Michel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel Paulista marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Juan marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Elkeson marcou 2 gols  por Robson Mendes/ Arquivo Correio
Geovanni marcou 2 gols por Divulgação/EC Vitória
Allan Dellon marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
José Ramalho marcou 2 gols (Vitória) por Divulgação/Atlético -GO
Váldson marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Víctor Aristizábal marcou 2 gols por Reprodução/Redes sociais
Thaciano marcou 2 gols  por Paula Fróes/CORREIO
Gilberto marcou 2 gols  por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vina marcou 2 gols  por Divulgação/EC Bahia
Erick Pulga marcou 2 gols  por Letícia Martins/EC Bahia
Kayky marcou 2 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Edigar Junio marcou 2 gols  por Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO
Kieza marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Juninho Capixaba marcou 2 gols  por Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia
Moré marcou 2 gols por Divulgação
Danilo Rios marcou 2 gols (Bahia) por Reprodução/Redes sociais
Rafael Bastos marcou 2 gols por Reprodução
Elias marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Ávine marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Tiago Pagnussat marcou 2 gols por Felipe Oliviera
Renato Kayzer marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 55
Nonato marcou 10 gols  por Divulgação

Bahia

O Bahia vive um momento mais confortável no Campeonato Baiano. Líder isolado, o Tricolor soma 12 pontos, com 100% de aproveitamento após quatro vitórias consecutivas, utilizando formações alternativas, mistas e titulares ao longo da competição.

Pensando na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (28), o técnico Rogério Ceni deve poupar alguns titulares no clássico. A tendência é que o time seja semelhante ao que venceu o Galícia, e não o que goleou o Barcelona de Ilhéus por 5x1 na rodada passada.

LEIA MAIS 

Campeão nacional pelo Vitória começa o ano em alta como camisa 10 de time gaúcho

Meia relvado pelo Bahia vai parar na segunda divisão do Campeonato Paulista

Ba-Vi 505: veja a lista dos jogadores que podem estrear clássico

Ex-Vitória vive primeiros dias na Ásia após se destacar no Brasil

Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro

Prováveis escalações de Vitória x Bahia

Vitória: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Edu, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Caíque Gonçalves, Aitor Cantalapiedra e Erick; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Michel Araújo; Erick Pulga, Kauê Furquim (Rodrigo Nestor) e Ruan Pablo. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vitória x Bahia
  • Campeonato: Campeonato Baiano 2026
  • Rodada: 5ª rodada
  • Data: Domingo, 25 de janeiro de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador – BA
  • Onde assistir: TVE (TV aberta e YouTube), TV Vitória (YouTube) e TV Bahêa (YouTube)

Arbitragem

  • Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza
  • Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos
  • Assistente 2: Daniella Coutinho Pinto
  • 4º árbitro: Emerson Souza Silva
  • 5º árbitro: Paulo de Tarso Bregalda Gussen
  • VAR: Diego Pombo Lopez

Tags:

Bahia Vitória Campeonato Baiano 2026

