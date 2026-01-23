Acesse sua conta
Campeão nacional pelo Vitória começa o ano em alta como camisa 10 de time gaúcho

Welder é o artilheiro do Guarany de Bagé no Campeonato Gaucho

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 22:00

Welder se preparando para cobrar pênalti contra o Novorizontino, pela 36ª rodada da Série B de 2023
Welder se preparando para cobrar pênalti contra o Novorizontino, pela 36ª rodada da Série B de 2023 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Uma das figuras decisivas do título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023 pelo Vitória, o atacante Welder vive um início de temporada em alta no futebol gaúcho. Defendendo o Guarany de Bagé, o jogador veste a camisa 10 e já se destaca no começo do Campeonato Gaúcho, com dois dos três gols da equipe nas quatro primeiras rodadas da competição.

Figura querida pela torcida rubro-negra por ter marcado o gol que garantiu matematicamente o acesso do Vitória à Série A, Welder já uma relação antiga com o Guarany. Esta é a quarta passagem do atacante pelo clube, onde já havia atuado em 2020, 2021 e 2022, somando 13 gols em 22 partidas. Foi justamente após a passagem de 2021 que o centroavante chegou ao futebol baiano pela primeira vez, para defender a Jacuipense.

Pelo Leão do Sisal, Welder teve bom rendimento em 2022, com oito gols em 18 jogos, desempenho que o levou a novas oportunidades na carreira. Ainda naquele ano, passou por Confiança e retornou ao Guarany de Bagé, antes de voltar à Jacuipense para a disputa do Campeonato Baiano de 2023, no qual foi vice-artilheiro, com cinco gols.

O destaque no estadual despertou o interesse do Vitória, que contratou o atacante por empréstimo para a disputa da Série B de 2023. Com a camisa rubro-negra, Welder disputou 20 partidas e marcou quatro gols, todos na competição nacional. O mais marcante deles veio na 36ª rodada, contra o Novorizontino, quando converteu um pênalti que confirmou matematicamente o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro.

Após deixar o Vitória, o atacante passou por CRB e Caxias, até retornar ao Guarany de Bagé em 2026, onde novamente assume papel de protagonismo no elenco. Ao longo da carreira, Welder também defendeu outros clubes do Rio Grande do Sul, como Santo Ângelo, Palmeirense, Pelotas, São Paulo-RS, Avenida, Esportivo, Gaúcho e Caxias, além de equipes de outros estados, como Marcílio Dias-SC, Sampaio Corrêa, Confiança e CRB.

